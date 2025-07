El plan para el traslado del paritorio de Ourense no convence y la movilización continúa

Las instalaciones en la zona de Cirugía Mayor Ambulatoria que han sido reformadas por el área sanitaria de Ourense para desarrollar la actividad de partos, incluso durante un año, no convence a las embarazadas, a distintos colectivos y a buena parte del personal. El lunes está convocada una nueva concentración, a las 11.30 horas, en la puerta del hospital. Será la cuarta acción de protesta para reclamar condiciones dignas para la atención a las madres y los bebés en un momento crucial como es el parto.

El área sanitaria provincial difundió este jueves fotografías y un vídeo para mostrar la solución adoptada para llevar a cabo, de forma inminente, el traslado de la unidad de partos, de la mano de la mudanza de los servicios de Pediatría y Ginecología-Obstetricia desde el obsoleto Materno Infantil, que este pasado miércoles sufrió el cuarto desprendimiento de falsos techos desde 2023, y que se vaciará con la reorganización de la actividad asistencial en el CHUO.

Hay cinco salas de dilatación —separadas con paneles de aluminio y puertas correderas—, un aseo compartido en el pasillo, una ducha para todas, un espacio para el proceso del despertar y dos quirófanos para las intervenciones obstétricas que pueden resultar necesarias en la actividad asistencial, como las cesáreas. Los lugares para el trabajo de parto disponen de luz natural y de climatización, una mejora con respecto al desfasado edificio Materno. Tres salas tienen lavamanos (hay otro instalado en el pasillo). En cambio, en la nueva ubicación no hay una sala específica para el parto natural ni bañera, un recurso importante para aliviar el dolor de las contracciones.

La zona que acogerá el paritorio de forma temporal, con las salas de dilatación a la izquierda. / SERGAS

El área sanitaria de Ourense defiende que los espacios de la ubicación temporal del paritorio se han diseñado para «garantir a seguridade, o confort e a intimidade das pacientes». El Sergas sostiene que el traslado de Pediatría y Ginecología desde el Materno a las plantas primera y cuarta del Cristal —el paritorio se mueve a la primera del edificio quirúrgico— es «un novo paso cara a unha mellor atención materno-infantil». La Xunta invierte 2,7 millones de euros.

En su último comunicado sobre el paritorio, el Sergas manifestó este jueves que la unidad tendrá «acceso diferenciado e equipamento actualizado, ofrecendo un entorno acolledor e funcional para as mulleres»

Denuncian «falta de garantías e dereitos»

Las próximas instalaciones del paritorio «non cumpren as condicións de seguridade, intimidade e dignidade que merecen as embarazadas en Ourense», reiteran los colectivos que respaldan la nueva movilización del lunes. Son Arrolos de Teta, O parto é noso, Marcha Mundial das Mulleres, Petra Maternidades Feministas, la Asociación Galega de Matronas y SOS Sanidade Pública Ourense.

Hay malestar por el diseño elegido por la dirección sanitaria, plagado de «carencias», según las voces críticas. Reprochan la falta de una sala de parto natural y una bañera. Subrayan que las separaciones entre las salas de dilatación con láminas de aluminio «non gardan intimidade ningunha». Consideran que es «precario» que todas la mujeres que estén en la unidad —en dilatación, en trabajo de parto así como en la sala de despertar, tras el nacimiento—, dispongan solo de un aseo compartido en el pasillo y de una ducha.

Las manifestantes también consideran «precaria» la solución para la climatización de las salas, con la rejilla de aire en medio de divisiones. En resumen denuncian una «falta de garantías e dereitos».

Estado previo e infografía de cómo quedará la zona para el paritorio. / SERGAS

Se han presentado quejas en masa a la Valedora do Pobo y el Sergas, solicitaron reuniones con el gerente sanitario y el conselleiro, pero han recibido la callada por contestación, afean. «Trala ausencia total de resposta ante as solicitudes formais de reunión entregadas por rexistro ante diversas entidades do Sergas», los distintos colectivos en lucha por condiciones idóneas para el paritorio entienden que es pertinente la convocatoria de una nueva protesta. Llaman a la ciudadanía en general «a apoiar as nais nesta loita que é por elas, polas súas fillas e fillos e por todas as mulleres», subrayan.

«Non imos deixar de mobilizarnos até garantir unhas condicións de traslado dignas para o paritorio de Ourense»

Con un afán de obtener la mejor solución posible para la ubicación provisional en la que las mujeres y sus acompañantes tendrán que afrontar el proceso de parto, con las complicaciones que cada caso puede llegar a entrañar, los colectivos citan las «esixencias» que trasladan a la gerencia de Ourense y a la Consellería de Sanidade.

«A paralización inmediata do traslado nas condicións actuais» es una de estas reclamaciones. Los colectivos afirman que el traslado será el próximo 29 de julio. El área sanitaria aún no ha comunicado una fecha exacta, aunque el movimiento será inminente.

«A apertura dun diálogo real e transparente co persoal do servizo e coas usuarias», demandan desde las asociaciones. «A garantía de condicións estruturais, hixiénicas e humanas dignas para o parto e a atención neonatal. A garantía de, como mínimo, unha sala de parto natural», resaltan.

Además, consideran imprescindible «a protección da saúde emocional das mulleres e dos seus dereitos asistenciais». Los colectivos que convocan la nueva concentración en el CHUO avisan: «Non imos deixar de mobilizarnos até garantir unhas condicións de traslado dignas para o paritorio de Ourense».

La anterior protesta en el hospital de Ourense para reclamar condiciones idóneas para parir. / IÑAKI OSORIO

Durante semanas se han producido críticas constantes desde distintos colectivos, sindicatos y partidos de la oposición, así como advertencias expresas por parte del personal de varias categorías. En uno de esos avisos, presentado por registro, celadores, técnicos de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), enfermeras y matronas quisieron dejar «reflejado, de forma inequívoca, nuestro total desacuerdo en asumir condiciones que privarán de seguridad, de privacidad y de calidad y humanización a las mujeres, en sus procesos asistenciales de embarazo, parto y puerperio».

