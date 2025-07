Os hospitais de Ourense proban accións de resiliencia fronte ao cambio climático

As actuacións «á vangarda europea», salienta o Sergas, levadas a cabo nos hospitais públicos da área sanitaria da provincia de Ourense, como a construción de distintas infraestruturas e pérgolas verdes na praza de acceso ao CHUO, un novo sistema de recollida e almacenamento de augas pluviais no de Verín e unha cuberta vexetal illante no hospital do Barco, foron destacadas na xuntanza do proxecto europeo ‘Life Resystal’, sobre a resiliencia ao cambio climático para sistemas sanitarios e hospitais.

As actuacións do ‘Life Resystal’ na área sanitaria de Ourense queren ser un modelo piloto exportable a outros centros sanitarios co fin de medir os seus beneficios na loita contra o cambio climático, monitorizando estas iniciativas, retos e avances, sinala a Consellería de Sanidade.