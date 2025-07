Un documental lembra a importancia económica e social das minas de estaño

Hoxe, ás 21:30 horas, o claustro do convento de San Salvador de Celanova acolle a estrea do documental ‘O Seixoval, a montaña máxica’, unha obra audiovisual de 45 minutos de duración, producida por A fundación polo cinema galego, con guion de Dosio Álvarez e dirección a cargo de Ignacio Vilar. O proxecto pretende poñer no foco a importancia económica e social que tiveron para os territorios dos concellos ourensáns de Gomesende e Ramirás as minas de estaño, así como tamen para o conxunto da comarca de Celanova. A actividade de extracción deste metal comezou a mediados do seculo XIX .

A explotación foi propiciada pola familia Viso Estévez, que obtiveron a concesión de 500 hectáreas de terreo, con destino á extracción de estaño. Destacou especialmente a figura de José Viso, coñecido por Don Pepito.

A calidade do estaño obtido tivo fama mundial, exhibíndose na exposición universal de Paris como un producto de altisima e singular calidade.

Grandes cantidades de material se extraeron, grazas ao esforzo de milleiros de cidadáns do territorio, que coa súa forza e pericia puideron cos déficits da explotación A escasa mecanización no traballo de extracción, así como o nulo investivento no mesmo, derivaron en grandes dificultades para a súa rendibilidade.

O documental fornece de testimuñas de primeira man sobre as condicións de traballo, o penoso e perigoso labor que desempeñaban as mulleres, actividade do estraperlo, etcétera. Ademais amosa tamén o aspecto máis máxico e descoñecido deste territorio, que o converte nun lugar moi singular dentro do conxunto de Galicia.

«O filme envía unha mensaxe de esperanza sobre un territorio castigado polo abondono das administracións, pero que conta cun pasado moi rico e esplendoroso. É, en definitiva, a historia de algúns pero tamén a historia de todos e todas», salienta Dosio Álvarez, guionista e produtor desta obra.