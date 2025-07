Aseo compartido, una ducha, cinco salas de dilatación y un traslado inminente al nuevo paritorio de Ourense

Tras el derrumbe de un falso techo este miércoles en una zona sin actividad asistencial en esa jornada en la segunda planta del hospital Materno Infantil de Ourense —el cuarto incidente de este tipo desde 2023 afectó al despacho de una ginecóloga, sin causar heridos—, el Sergas mantiene su propósito de que, entre finales de julio y principios de agosto, las consultas y la hospitalización pediátricas y obstétricas estrenen sus nuevas ubicaciones en las plantas primera y cuarta del edificio Cristal. La actividad en las zonas anexas al lugar en el que se registró el último desprendimiento ya se está moviendo al nuevo emplazamiento. El servicio cuyo traslado ha generado más controversia es el paritorio, que se desplazará a la primera planta del bloque quirúrgico, en una zona de Cirugía Mayor Ambulatoria que se ha adaptado esta semana para albergar las instalaciones en las que las madres darán a luz a sus hijos.

«As obras rematan a final deste mes. O traslado posterior dependerá do visto bo de Riscos Laborais e Medicina Preventiva, pero será previsiblemente pouco despois», afirman desde el área sanitaria de la provincia de Ourense. En las últimas semanas, profesionales sanitarios, mujeres embarazadas, partidos de la posición, sindicatos y diversos colectivos sociales han reclamado —a través de manifestaciones y escritos a la dirección, al conselleiro y a la Valedora do Pobo— que las instalaciones provisionales del paritorio tengan condiciones dignas para garantizar la calidad asistencial y derechos básicos de las mujeres y los bebés como intimidad, higiene y seguridad.

El área sanitaria ha difundido fotografías y un vídeo para mostrar cómo serán las instalaciones de la CMA adaptadas para partos. Hay cinco salas de dilatación —separadas con paneles de aluminio y puertas correderas—, un aseo compartido en el pasillo, una ducha para todas, un espacio para el proceso del despertar y dos quirófanos para las intervenciones obstétricas que pueden ser necesarias en la actividad asistencial, como las cesáreas.

El nuevo servicio, sin bañera para aliviar el dolor de las mujeres en el trabajo de parto

Los lugares para el trabajo de parto disponen de luz natural y de climatización, una mejora con respecto al desfasado edificio Materno. Tres salas tienen lavamanos (hay otro instalado en el pasillo). En cambio, en la nueva ubicación no hay una sala específica para el parto natural ni bañera, un recurso importante para aliviar el dolor durante las contracciones.

Fotografía del estado anterior de la zona donde se ubicará el paritorio, y una infografía de cómo quedarán las instalaciones. / SERGAS

El área sanitaria pretende "garantir a seguridade, o confort e a intimidade das pacientes" en la ubicación temporal del área de partos, donde considera que habrá "un entorno acolledor e funcional para as mulleres"

El CHUO cree que da «un novo paso cara a unha mellor atención materno-infantil coa reforma integral dos espazos destinados aos servizos de Pediatría e Xinecoloxía-Obstetricia e a Unidade de partos». La Xunta invierte 2,7 millones de euros en las obras de adaptación de los distintos espacios que permitirán el traslado. «Están a piques de completarse nas plantas primeira e cuarta do Edificio Cristal e na primeira planta do edificio cirúrxico. A súa posta en marcha suporá un salto cualitativo na calidade asistencial, grazas a instalacións máis modernas, accesibles e adaptadas ás esixencias clínicas actuais», sostiene el área sanitaria.

El paritorio en la CMA será «provisional», hasta que se construya una unidad definitiva en el edificio quirúrgico, de 1.000 metros cuadrados. Este espacio temporal —podría estar en funcionamiento un año— «contará con dúas salas de partos completamente renovadas» [son dos de los quirófanos de la CMA], y cinco salas de dilatación «independentes, deseñadas para garantir a seguridade, o confort e a intimidade das pacientes».

Después de semanas de críticas y avisos en varios escritos por parte del personal de distintas categorías y varias asociaciones reacias a un traslado sin suficientes garantías, el Sergas aduce que «cada unha destas salas disporá de acceso diferenciado e equipamento actualizado, ofrecendo un entorno acolledor e funcional para as mulleres».

Espacio actual de la CMA que se dedicará a la zona de despertar en el área de partos. / SERGAS

La reorganización de los servicios permitirá, considera el área sanitaria, «unha mellor coordinación entre pediatría e obstetricia-xinecoloxía, ao agruparse en áreas contiguas con comunicación interna reforzada». En la cuarta planta del Cristal se instalarán la nueva unidad de hospitalización pediátrica, neonatología y una UCI pediatría integrada en la unidad de cuidados intensivos de adultos. En la primera planta se alojarán el área de consultas, pruebas diagnósticas y hospitalización ginecológica. «Estas actuacións forman parte do plan de reorganización de espazos da área sanitaria co obxectivo de mellorar a atención integral á saúde da muller e da infancia», subraya el Sergas en un comunicado.

"Que garantías temos as mulleres para parir en Ourense se nin somos escoitadas? Onde están a seguridade, a intimidade e a humanización?", claman desde el colectivo Arrolos de Teta

«Que intimidade garante unha lámina de aluminio? Que planificación hai nun proceso que xa pasou por cortinas, mamparas, pladur e agora láminas de aluminio que nin sequera insonorizan? Se as salas son amplas como as actuais, por que non poñen a bañeira que precisamos? Onde estan os baños para todas?», critica la asociación de apoyo a la lactancia Arrolos de Teta, uno de los colectivos más activos en la lucha por las mejores condiciones para el paritorio. «Onde está a resposta administrativa tan sequera de que recibiron a solicitude de colectivos e persoal? Que garantías temos as mulleres para parir en Ourense se nin somos escoitadas? Onde están a seguridade, a intimidade e a humanización?».

Una de las concentraciones celebradas en las últimas semanas a las puertas del hospital de Ourense. / BRAIS LORENZO

El BNG reclama la comparecencia urgente del conselleiro de Sanidade tras el cuarto incidente en el Materno Infantil desde 2023 por la caída de falsos techos. La parlamentaria Noa Presas exige «condicións dignas para dar a luz» en el hospital de Ourense, «as propias do século no que vivimos». «A situación é intolerable», afirma. «Non queremos nin un traslado chapuceiro nin un hospital que cae a cachos. Non se garante a recuperación da sala de parto natural nin as condicións adecuadas de hixiene e de intimidade», critica.

El PSdeG exige «responsabilidades» por el mal estado del Materno, a días de ser vaciado. La parlamentaria Carmen Rodríguez Dacosta pide a la Xunta «un cronograma detallado sobre a apertura do novo edificio do Materno e que escoite as demandas dos e das profesionais e das asociacións».

Los socialistas instan a Sanidade a que atiendan a personal y madres. «A situación resulta aínda máis grave se temos en conta que estas deficiencias afectan a un hospital que atende mulleres embarazadas, neonatos e crianzas, é dicir, a poboación máis vulnerable».