En marcha el centro de discapacidad de Ourense: «O enfoque é a atención integral centrada nas persoas»

Ha transcurrido un mes desde la incorporación del primer usuario asignado a una de las 110 plazas —80 residenciales y 30 diurnas— en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) de Ourense, un recurso asistencial para los ciudadanos con discapacidad intelectual con una necesidad de apoyo extenso, mayores de 18 años. El edificio, de nueva construcción, está en el barrio de Barrocás. Cogami y la Fundación Menela conformaron una unión empresarial y su propuesta resultó la adjudicataria de la gestión externalizada de este centro de interés público. El 12 de mayo se firmó el contrato. A partir de ese momento la entidad comenzó a operar en las instalaciones, puso en marcha los primeros equipos de trabajo y la Xunta realizó en junio las primeras asignaciones de plazas. Por ahora, el complejo de Barrocás alberga a 15 residentes, en un régimen asistencial activo los 365 días del año. Tienen entre 18 y 60 años y proceden de distintas partes de Galicia.

La asignación de plazas en este tipo de recursos está regulada por una orden de ingresos y traslados. La Consellería de Política Social indicó este miércoles que ya hay 32 personas seleccionadas que recibirán atención en el CAPD de Ourense. «Unha vez que o usuario confirma a praza, ten que poñerse de acordo coa dirección do centro para buscar a data de ingreso máis adecuada», dice la administración.

«A incorporación dos usuarios está sendo progresiva, favorecendo unha correcta adaptación», dice la Xunta

La intención de la Xunta, que niega retrasos en la puesta en marcha del centro, es que esté en «plena ocupación canto antes, pero sempre garantido o benestar dos usuarios, polo que estamos en contacto constante coa entidade que xestiona o centro para seguir asignando novas prazas. O inicio da actividade do centro vai segundo o previsto e prosegue sen ningunha incidencia», afirman desde el área de Política Social. «A incorporación dos usuarios está sendo progresiva, favorecendo unha correcta adaptación», añaden. El primero entró el 23 de junio.

«Buscamos o seu benestar»

Sergio Regueiro, con 25 años de experiencia en la atención a personas con discapacidad, es el director del CAPD de Ourense. «O noso enfoque é unha atención integral centrada nas persoas. Os residentes están no centro da nosa intervención, son os protagonistas de toda a planificación e accións que levamos a cabo», defiende el responsable del centro. «Traballamos con eles para procurarlles proxectos de vida a curto, medio e longo prazo, establecendo os apoios necesarios. Buscamos o seu benestar, e tendo en conta sempre que as persoas están no centro de todas as intervencións que facemos. Os profesionais somos para eles un apoio, ademais da súa familia, a contorna e os servizos públicos».

El proceso de incorporación de los residentes al CAPD requiere un tiempo y se tiene en cuenta el proceso de adaptación. «Ademais das xestións burocráticas en cada expediente, nos que é necesario achegar documentación e informes, avalíase coas familias cando é o mellor momento para que a persoa faga o ingreso», explica el director a este periódico.

«Temos diferentes perfís e non se poden facer todas as incorporacións de golpe, porque os usuarios precisan un periodo de adaptación», añade. «Intentamos que, trala asignación da praza, se produza unha primeira visita para que a persoa e a familia saiban onde vai ter o seu fogar. Unha vez se conta con toda a información e documentación, sobre todo de tipo médico e psicolóxico, comézase a traballar na data de incorporación», explica Regueiro sobre el proceso.

Trabajadores en el exterior del CAPD de Ourense, este miércoles. / ROI CRUZ

É un centro moi adaptado aos tempos modernos, tanto en equipamento como en espazos

En estos momentos hay ya 36 profesionales en activo desempeñando distintas funciones en el centro de atención a personas con discapacidad de Ourense. El objetivo es que la plantilla llegue a 90 componentes cuando la actividad y la cobertura de las plazas se encuentren en plena ocupación.

En la actualidad hay 25 trabajadores del equipo cuidador, pero el número superará el medio centenar. Entre los técnicos, la previsión es que habrá una veintena de profesionales cuando el funcionamiento del centro esté al máximo. Por el momento son 8. La plantilla es interdisciplinar, entre trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, educadores sociales, monitores y médico.

«O centro é moderno, está equipado coas últimas novidades tecnolóxicas, é moi luminoso, e está incorporado a un barrio que ten vida, o cal tamén resulta importante, tanto para as persoas que residen aquí como para os profesionais. É un centro moi adaptado aos tempos modernos, tanto en equipamento como en espazos», valora el director.

"La Xunta externalizó el centro en una unión de empresas, y estas a su vez están contratando servicios externos", cuestiona la portavoz de la plataforma ProCAPD. "Un centro concertado no era lo que demandábamos las familias ourensanas para nuestros hijos"

Durante meses, la plataforma ProCAPD reivindicó una gestión pública y directa por parte de la Xunta para el centro de Ourense. Su movilización no encontró los resultados que pretendían. Eva Gutiérrez es portavoz del colectivo y madre de un varón con discapacidad. Se queja del «oscurantismo» y «falta de información» sobre la puesta en marcha del centro concertado de Barrocás. «No sabemos, por ejemplo, si tienen todo el personal necesario», indica. «Además, parece ser que están recurriendo a servicios externos para la comida, recurriendo a un catering. La Xunta externalizó el centro en una unión de empresas, y estas a su vez están contratando servicios externos», cuestiona la portavoz.

El director da su versión: «Temos un catering diario que se fai en Ourense no mesmo día, con medidas sanitarias e supervisado por profesionais de nutrición e dietética. A comida chega ao centro nas mellores condicións», subraya.

«Un centro concertado no era lo que demandábamos las familias ourensanas para nuestros hijos. Se ha construido y dado a una empresa, pagando con nuestros impuestos. Rechina después de haber luchado para tener un centro público como en otras provincias», reitera Eva Gutiérrez, que puntualiza sobre la gestión: «Quiero confiar en que el centro vaya a funcionar bien, hay que darles un tiempo porque es verdad que los inicios siempre son más complicados».