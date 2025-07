Drones y más controles para blindar la vendimia ourensana frente a la entrada de uva foránea

Ourense activará este verano un operativo especial para prevenir la entrada de uva foránea en las denominaciones de origen de la provincia durante la vendimia. El subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, anunció ayer un refuerzo de las medidas de control, que incluirán más efectivos, mayor presencia policial e incluso el uso de drones para vigilar zonas de difícil acceso.

La medida fue confirmada en la reunión de coordinación celebrada en la Subdelegación del Gobierno, en la que participaron también representantes de la Xunta, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de los cuatro consejos reguladores vitivinícolas de la provincia: Denominación de Origen O Ribeiro, D.O. Ribeira Sacra, D.O. Valdeorras y D.O. Monterrei.

«El control de la uva foránea implica una defensa activa del prestigio de nuestros vinos, de los años de esfuerzo de los viticultores, y de la confianza de los consumidores», subrayó Santos.

Así, la Subdelegación confirmó que los controles comenzarán a finales de agosto, coincidiendo con el inicio de la vendimia en las zonas más tempranas, y que aún están definiendo el número exacto de puntos de vigilancia, que se decidirán tras una fase previa de investigación y seguimiento. «Con todo, ya el año pasado los controles se incrementaron un 40 % respeto al año anterior», aseguran desde la institución.

Riesgos y precedentes

La entrada de uva ajena a las denominaciones ourensanas —Ribeiro, Valdeorras, Ribeira Sacra y Monterrei— supone, según el subdelegado del Gobierno, un riesgo múltiple: desde infracciones administrativas o delitos de fraude alimentario, hasta la expulsión de una bodega de su consejo regulador, así como la introducción de plagas.

Aunque las autoridades no facilitaron datos concretos sobre si hubo casos detectados en la última campaña, confirmaron la existencia de «algunos» en campañas anteriores. Uno de los más conocidos sucedió en Valdeorras hace dos años cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense intervino 19.600 kilos de uva foránea que, según las sospechas, estaba destinada a su introducción en bodegas de la Denominación de Origen de O Barco de Valdeorras y con lugar de carga y procedencia de Medina del Campo.

Coordinación institucional

El dispositivo estará formado por la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Autonómica, que actuarán de forma coordinada en los puntos calientes de la provincia: zonas limítrofes con León y Zamora, la frontera con Portugal y accesos a las bodegas.

En la reunión también estuvieron presentes los presidentes de los consejos reguladores del Ribeiro, Valdeorras, Ribeira Sacra y Monterrei, así como cargos de la Xunta de Galicia y de las fuerzas de seguridad.