Los dos sospechosos de incendiar por venganza las termas de A Chavasqueira se exponen a 10 años de cárcel

Fue despedido y, presuntamente, acudió de madrugada en compañía de un amigo a su antiguo lugar de trabajo —las termas de pago de A Chavasqueira—, para prender fuego a las instalaciones y así vengarse de la empresa. Es la hipótesis de la Policía que la magistrada instructora asumió, que el Concello de Ourense comparte, pero que la Fiscalía no ve amparada en indicios suficientes. El ministerio público no formula acusación, mientras que el Ayuntamiento sí.

La controversia se resolverá en el juicio, con la trascendencia para el interés general de un hecho que afectó al termalismo, al turismo y a un servicio de ocio y salud para los propios ourensanos. Las de A Chavasqueira fueron las primeras termas de gestión privada que abrieron en el curso del río Miño, en el año 2001. La administración local, personada como acusación particular, solicita penas de 10 años de cárcel para cada uno de los sospechosos, que durante la fase de instrucción negaron los hechos. Con estas posturas dispares se resolverá, el próximo mes de octubre, un incendio con gran repercusión social en Ourense, ocurrido hace más de seis años, el 24 de abril de 2019.

El fuego avanzó con voracidad por la estructura de madera y favorecido -se sospechó- por un acelerante. / FDV

El juicio está fijado para los días 15 y 16 de octubre, en sesiones que comenzarán a las 9:30 horas. El pasado 15 de julio, la Audiencia Provincial dictó un auto declarando pertinentes las pruebas propuestas para la vista por la defensa y por el Concello, la única acusación que solicita una condena.

Tras una larga instrucción de varios años, la Fiscalía expuso su conclusión en un escrito registrado el pasado mes de mayo. «De las actuaciones practicadas, no ha resultado debidamente justificada, a juicio de este Ministerio Fiscal, la participación en el incendio de ‘As Termas da Chavasqueira’, en la madrugada del 24 de abril de 2019, de los procesados, razón por la que se solicita la absolución de los mismos», indica el informe del fiscal del caso, Julián Pardinas. «Al no formular acusación, no procede la proposición de prueba, sin perjuicio de asumir las propuestas por las demás partes en el procedimiento», completa el representante del ministerio público.

La causa llegará a juicio y enfrentará a los acusados con una posible condena de ingreso en la cárcel, debido a la gravedad del delito: un incendio con peligro para la vida o la integridad física, puesto que aquella madrugada había un operario en labores de mantenimiento en las instalaciones, que dio la alerta al detectar el fuego.Ç

Pese a que el parque de bomberos está a pocos metros de la instalación termal de A Chavasqueira, la propagación del fuego fue muy rápida, gracias a la estructura de madera, más la sospecha de que en este incendio intencionado se usó un acelerante de la combustión.

Un bombero examina los rescoldos del incendio de las termas, en abril de 2019, horas después del suceso. / IÑAKI OSORIO

Los sospechosos fueron detenidos por policías de la UDEV de la comisaría de Ourense año y medio después de los hechos. Durante una temporada tuvieron que comparecer con mucha frecuencia en el juzgado, como medida cautelar dictada por la jueza. De cara al juicio, en el que se enfrentan a altas peticiones de indemnización —la compañía aseguradora ha realizado un desembolso parcial—, los dos sospechosos han sido requeridos para el depósito de una fianza. La cantidad no está concretada por el Ayuntamiento en su escrito. Será la que se determine en la fase de ejecución de sentencia en caso de condena, como los daños y perjuicios causados más el coste de las obras de reconstrucción.

Defensa y fiscal coinciden

El abogado Darío Fernández Chamborro es el defensor de ambos encausados. El letrado incide en la falta de indicios suficientes tras una instrucción de más de seis años, en la que se llegaron a solicitar comisiones rogatorias. La parte subraya el hecho de que la ausencia de pruebas ha llevado a la Fiscalía a pedir la absolución.

El móvil de uno de los sospechosos lo situaba en su casa y el del otro lo ubicaba en una zona amplia y próxima, no alejada de su domicilio. El foco se puso sobre ellos por el presunto móvil de revancha tras el despido, así como por la sospecha en torno a un vehículo, pero no fue posible contar con los datos de la matrícula y en la instrucción se supo que, según información de la ITV de Ourense, había un centenar de coches con características similares.

Vista de las termas reconstruidas, más cerca de abrir. / ROI CRUZ