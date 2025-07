«La educación sexual es la materia pendiente del sistema educativo»

Yolanda Rodríguez Castro está especializada en estereotipos de género, sexismo y en educación sexual. Actualmente, trabaja junto a María Lameira —catedrática de Psicología de la personalidad, evaluación y tratamiento psicológico— y Rosana Martínez —profesora, ayudante y doctora del área de Teoría e historia de la comunicación— en el estudio «Del sexting al acoso y abuso sexual basado en imágenes: nuevos peligros de ciberviolencia sexual en adolescentes ourensanos», cuyos resultados se publicarán próximamente.

¿Cómo surge la idea de hacer este estudio?

Empezamos estudiando el fenómeno del ‘sexting’ en 2014, entendido como «envío, recepción e intercambio y difusión de mensajes de texto, foto y vídeo de contenido sexual a otras personas a través de las redes sociales u otros medios informáticos», y a partir de ahí pues fuimos profundizando en todas estas temáticas relacionadas. Hoy en día todo ello nos ha llevado a llegar a la nueva diferenciación, que es la violencia sexual basada en la tecnología a través de dos nuevos fenómenos muy recientes: el acoso sexual basado en imágenes y el abuso sexual basado en imágenes. Hoy, sobre todo los jóvenes, se comunican a través de imágenes más que escribiendo, y de ahí salen estos conceptos de acoso y violencia.

¿Cuál es la diferencia entre el acoso y el abuso sexual basado en imágenes?

Ambas son formas de violencia sexual online. El acoso hace alusión a comportamientos sexuales que no son deseados y que son online, que se materializan a través de presiones o solicitudes no deseadas. Son sobre todo de imágenes sexuales, como por ejemplo, solicitar una foto desnuda, y también incluye recibir imágenes sexuales que no son deseadas, especialmente de contenido sexual o pornográfico. El abuso sexual, va más allá, implica comportamientos de agresión. Implica compartir imágenes o vídeos sexuales íntimos sin el consentimiento de la otra persona. Cuando, por ejemplo, te sacan fotos sin permiso, o si lo comparten con otras personas. O cuando las crean y las manipulan, como se hace hoy con la inteligencia artificial, que cogen contenido pornográfico y ponen la cara de otra persona. Todos estos comportamientos tienen la misma intención que es causar una humillación, angustia, o extorsionar a la víctima. Esta es la gran diferencia entre ambos.

Profundicemos en este estudio: ¿Cómo fue su desarrollo?

Nosotras solicitamos un primer proyecto en la convocatoria del programa «Inou-Campus Agua 2024», a través de un convenio de un proyecto de investigación de la UVigo con la Diputación de Ourense en el que decidimos evaluar estos dos fenómenos. Para ello contamos con una muestra de 1.140 adolescentes de la provincia de 3º, 4º de la ESO, 1º y 2º de bachillerato, y también participaron personas de algún ciclo pertenecientes tanto a la ciudad como a otros puntos de la provincia. Por lo que fue una muestra bastante representativa.

¿Cuáles son las conclusiones directas que extraen sobre los adolescentes ourensanos?

Por un lado, las chicas adolescentes ourensanas son más víctimas de este tipo de violencias sexuales online que los chicos. Ellos son principalmente los perpetradores de este tipo de violencia.

¿Puede ofrecernos algún adelanto de los datos en los que se sustentan?

El 50,6% de las ourensanas afirmaron que recibieron fotos de penes en sus móviles sin solicitarlas, y esto a día de hoy es una práctica completamente normalizada. Otro dato interesante es que la gran mayoría, el 92% de las chicas participantes, dijeron que no les gusta recibir este tipo de imágenes, pero luego tampoco hacen nada. En contraposición, el 34% de los chicos admitían que sí les gusta recibir este contenido sin pedirlo o que no les importaba. Otro dato significativo es que el 83% de las chicas, cuando suben una foto a sus redes sociales, sí les gusta recibir el ‘like’ pero no comentarios de índole sexual que son los que habitualmente reciben. De nuevo, el 24% de ellas afirmó sentirse presionada alguna vez a enviar alguna foto o vídeo desnudas o de tipo sexual cuando en realidad no querían pero finalmente terminan accediendo.

¿Y si preguntamos por ellos?

El 51% de los chicos admitió que envió contenido de tipo sexual a otras personas, y obviamente no tenían el consentimiento de esas personas. Otra cuestión muy interesante es que los chicos disponen de grupos de chat en los que comparten con otros compañeros imágenes o vídeos de nuevo sin tener el consentimiento de esa otra persona. Así, el 6% admitió haber creado imágenes falsas y que las retocaron, principalmente de chicas y siempre de contenido sexual. Otro 7,7% de los chicos reconocieron que hacen capturas de pantalla de fotos de redes sociales o de whatsapp de sus parejas o amigas de contenido sexual y luego las difunden sin consentimiento. Todas estas situaciones dejan a nuestras adolescentes en una verdadera situación de vulnerabilidad.

¿Cómo se previenen estos comportamientos? ¿O cómo diría que hay que enfocar esta problemática de cara al futuro?

Nosotras, como profesoras de sexualidad, creemos que sería esencial tener formación de educación sexual. En realidad, la educación sexual es la materia pendiente de nuestro sistema educativo.Si queremos construir relaciones socioafectivas saludables y libres de violencia, hay que formar a nuestros jóvenes y no dejar que lo hagan a través de la pornografía, que es el problema. A día de hoy muchos se forman con vídeos pornográficos que pueden ver libremente a través del teléfono y sin ningún tipo de control.

Ayudar a los jóvenes a identificar la violencia sexual

¿Por qué cree que la mayoría no denuncia pese a que no quiere recibir estas imágenes?Creo que no son capaces de identificarlo como violencia sexual porque no lo tienen asumido. Por eso nosotras a partir de estos resultados decidimos crear vídeos cortitos y animados y que estuvieran dirigidos al público joven, con dos objetivos principales: por un lado, ayudar a identificar este tipo de situaciones como vioencia sexual y sobre todo dotarles de las herramientas necesarias para que sepan como actúar en caso de ser víctimas o que pueden ser observadores, como los que se encuentran en el grupo y de repente ven que otro está compartiendo esas imágenes. Explicar que es normal que esto no guste, y saber decir, ‘hasta aquí’ y poner unos puntos. Pero claro, si ellos no lo identifican, lo tienen normalizado, no pueden dar otro paso ni lo no lo pueden denunciar.