Denuncian a falta de persoal no xulgado de Instrución Dous

«Desde o pasado día 16 de xuño o xulgado de Instrución 2 de Ourense ten sen cubrir o 50% das prazas do corpo de xestión procesual, circunstancia que irá a peor a partir de hoxe, que quedará baleira outra praza do corpo de tramitación procesual por traslado dun traballador», di o sindicato Alternativas na Xustiza. Ata o vindeiro martes 29 de xullo, este xulgado «estará pechado porque os traballadores que quedan estarán toda a semana asistindo» á maxistrada de garda. «Esiximos que se cubra de maneira inmediata por substitución a praza de xestión e con persoal interino a de tramitación, para que o xulgado volva á normalidade e poda abrir as portas», di Alternativas.