Case a metade de agrupacións locais do PP estarán en fase de renovación ao remate de 2025

O presidente do Partido Popular de Ourense, Luis Menor, avanzou onte un «intenso segundo semestre» para continuar co proceso de actualización e renovación das agrupacións locais populares en toda a provincia. Unha planificación, dixo na reunión da Xunta Directiva Provincial, que ten como obxectivo «conseguir cara o remate do ano que haxa preto da metade das 92 agrupacións locais da provincia en fase de renovación ou xa renovadas».

Os membros do máximo órgano entre congresos deron o seu visto bo á creación de dúas novas xestoras: as agrupacións de Taboadela e Amoeiro. Con este paso son xa sete as xestoras que estarán en marcha na provincia, contando coas de Allariz, Barbadás, Carballiño, Ourense e Xinzo de Limia.

Estes órganos de transición, que permiten garantir a actividade da agrupación ata a celebración dun congreso, tamén forman parte do proceso de actualización e renovación dos partidos a nivel local. Lembrou Luis Menor que xa son 17 os congresos celebrados desde o mes de febreiro —o último a principios de mes en Cualedro—, anunciando que en setembro convocaranse outros cinco congresos locais máis.