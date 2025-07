Nova campaña arqueolóxica no xacemento de Armea, en Allariz

Este luns, o Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEAAT) da Universidade de Vigo comezou unha nova campaña arqueolóxica no xacemento de Armea, na parroquia ourensá de Santa Mariña de Augas Santas (Allariz). Ao longo de catro semanas, con financiamento da Deputación de Ourense e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e co apoio do Concello de Allariz, buscarán ampliar a zona escavada e o coñecemento deste enclave.

Vista xeral do xacemento, emprazado en Augas Santas. | Duvi

Esta será a campaña número 14 deste proxecto arqueolóxico, un dos que ten unha máis ampla traxectoria na arqueoloxía galega. O GEAAT, con sede no campus de Ourense, leva desde o ano 2011 estudando este xacemento, que destaca polo seu grao de conservación e o feito de estar nunha contorna rural, cunha campaña arqueolóxica cada verán. É ademais, un referente para o alumnado peninsular que cada ano busca realizar prácticas no eido arqueolóxico, presentándose cada ano máis dun centenar de solicitudes de estudantes de numerosas universidades de España e Portugal.

As intervencións anuais realizadas apuntan a que Armea foi «unha auténtica cidade romana», ocupada arredor do século I despois de Cristo e abandonada no III, que suporía despois da cidade de Lugo o principal tecido urbano de época romana de Galicia. Ademais, nas últimas campañas, atopáronse restos dunha ocupación anterior á romana, da Idade de Ferro, ampliando a cronoloxía histórica deste enclave.

Catro semanas de traballo

O director científico do proxecto de Armea segue a ser Adolfo Fernández e a directora de campo Alba Rodríguez, completando o equipo da intervención outros membros do GEAAT. Unha trintena de persoas participarán ao longo das vindeiras catro semanas nos traballos no xacemento. Esta campaña consta de dúas liñas de traballo. Na primeira, que está financiada pola Deputación de Ourense, seguirán os traballos realizados nas dúas campañas anteriores de escavación na domus dos pináculos e na rúa central do xacemento. Na segunda, financiada pola Dirección Xeral de Patrimonio, o interese céntrase na domus norte ou do hexáscele.

A domus (casa) leste ou dos pináculos é, sinalan desde o GEAAT, «unha domus que conta cun atrio central, unha estrutura con columnas, un larario... É a máis monumental que temos ata o de agora». O equipo da UVigo continuará a escavar, concretamente no lado este, no que «en superficie parecen dúas estancias, uns muros que asoman que poden indicar a presencia de dúas novas estancias».

A segunda liña de traballo centrarase na domus norte ou do hexáscele, onde en 2023 o GEAAT recuperou niveis das ocupacións antigas da coñecida como finca da atalaia do xacemento, concretamente restos da Idade do Ferro. Buscar escavar niveis máis profundos e antigos.