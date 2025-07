La jueza rechaza la inejecución de la sentencia sobre la Plaza de San Antonio

El aparcamiento subterráneo de la Plaza de San Antonio, un espacio en el centro de la ciudad declarado suelo público por la justicia, no está operativo desde este lunes. De forma coincidente, el juzgado Contencioso Administrativo 1 de Ourense ha desestimado la petición del Concello de que se declarase la imposibilidad de ejecutar una sentencia firme, dictada en 2021 y confirmada por el TSXG en 2023, que anuló la concesión en el año 2007 de licencias urbanísticas para el subsuelo de la Plaza de San Antonio.

La decisión de la jueza deriva en el cese del uso y ocupación por particulares del subsuelo público, también para los propietarios de la comunidad de vecinos con garajes para sus vehículos allí. El gobierno local había acogido la solicitud de los vecinos y planteó al juzgado que declarase la imposibilidad de cumplir.

Cartel en la entrada del parking de la Plaza San Antonio que este lunes informaba del cese de actividad. / ROI CRUZ

«Dado que el ente local no puede renunciar a un bien de dominio público, debe recuperar la posesión del subsuelo de la plaza de San Antonio, cuyas construcciones no han de verse afectadas sino en su titularidad, y ello sin perjuicio de que, una vez recuperado el dominio público por el Concello de Ourense, quepa regular la utilización privativa, sin que quepa el uso del subsuelo público mientras no se produzca tal recuperación posesoria y se carezca de la oportuna concesión municipal», subraya la jueza.

La ejecución no implica demoler, «sino simplemente el cese inmediato de cualquier uso privativo. No hay otro remedio que liberar el subsuelo público completamente, dejándolo libre y expedito de ocupantes», subraya el abogado de la promotora demandante, Antonio Feijóo Miranda. «No es posible que los coches sigan accediendo a los sótanos de los edificios sin la previa y justificada obtención de la correspondiente autorización, y desde luego no es posible que sigan estacionando bajo la plaza», añade el letrado.

Contra esta decisión de la magistrada del Contencioso Administrativo 1 de Ourense, una resolución conocida ayer, aún cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.