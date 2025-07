La condena a 13 años de cárcel para el profesor de Ourense que violó a una alumna será firme

«Las cuestiones planteadas por el recurrente carecen de relevancia casacional, no alega ni plantea argumentos distintos de los ya esgrimidos con anterioridad que permitan a esta Sala advertir y apreciar cuáles son las razones que podrían dar lugar a un pronunciamiento que se apartara de las conclusiones obtenidas en las dos instancias previas. Especialmente teniendo en cuenta que la impugnación de la sentencia de la primera instancia ha recibido por parte del órgano de apelación una respuesta lógica, motivada y razonable».

El Tribunal Supremo rechaza el recurso de casación impuesto por la defensa de un profesor de la provincia de Ourense que violó de forma continuada, dentro y fuera del colegio, a una alumna que era menor de edad y a la que este agresor impartió clase de música desde Infantil a Sexto de Primaria.

El oficio del Supremo aún no ha llegado a la Audiencia de Ourense, por lo que por el momento no se ha declarado la firmeza de la resolución, pero así será. Tras tres instancias, el acusado ya sabe que le tocará cumplir una sentencia de 13 años y medio de cárcel, 20 años y medio de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima, 8 años y medio de libertad vigilada, así como 21 años y medio de inhabilitación para ejercer cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve un contacto regular y directo con menores. Deberá indemnizar a la perjudicada con 30.000 euros.

El acusado entabló conversación con la víctima a través de una red social, en la que usaba un alias. Tras ofrecerse como apoyo emocional, le pidió fotografías y vídeos íntimos y de contenido sexual. Después de esa fase inicial, y una vez que él le desveló su identidad, empezaron a verse dentro y fuera del colegio y el acusado cometió los delitos sexuales, incluidas violaciones y prácticas de sadismo. La menor reveló los hechos al comienzo del curso 2021-2022.

Contactó con otras menores del mismo colegio usando un perfil oculto

La víctima era una menor y él, nacido en 1975, tenía 45 años en el momento de los hechos. Como indicó la Audiencia Provincial en la sentencia, ratificada por el TSXG, «ostentaba una posición de superioridad derivada de la diferencia de edad, de su condición de docente y del ascendente» que ejercía sobre la menor. «Era perfectamente conocedor de la fragilidad emocional de la víctima», indicó la sentencia confirmada.

En el colegio llegó a quedar con ella y a agredirla sexualmente dos veces en el baño de las chicas, una ocasión en el aula de música y otra en el aula de informática. Para citarse fuera del centro, le daba instrucciones, precisándole dónde estaba su coche estacionado para que se metiese en el maletero y, de esta forma, viajase escondida.

En el recurso de apelación, que el TSXG rechazó, los magistrados indicaron que la versión de la víctima fue «sólida» y persistente. Además, quedó probado que el acusado contactó con varias menores, alumnas del mismo colegio, ocultando su identidad con perfil oculto. «Ha sido abrumadora y contundente la abundante prueba testifical», manifestó el TSXG. El Supremo también le da un revés. El profesor deberá entrar en prisión.