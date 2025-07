Un serán de memoria e música en Cea

Carlos Núñez, o gaiteiro vigués máis internacional, inmerso na súa xira ‘Lugares Máxicos’, escolleu o Mosteiro de Oseira como unha das paradas máis especiais do seu percorrido e non só polo escenario, de acústica excepcional e beleza sobranceira, senón polo reencontro con quen compartiu momentos clave da súa traxectoria: a Banda de Gaitas de Cea.

O público no Mosteiro de Oseira / Iñaki Osorio

Foi con esta formación coa que, hai case trinta anos, Núñez gravou en directo a emotiva música da banda sonora do filme Mar Adentro, compartindo escenario no multitudinario concerto do seu 33 aniversario en Castrelos, un momento que quedou rexistrado no álbum Carlos Núñez & Amigos. E unha experiencia—a de compartir escenario— que non quedou aí, a primeira actuación conxunta remóntase ao Festival Intercéltico de Lorient de 1994, e dende entón compartiron viaxe por decenas de escenarios en Europa.

Onte volveu soar esa complicidade diante dun público entregado e nun espazo habitado por monxes cistercienses dende o século XII. Carlos Núñez e os seus músicos, arroupados pola Banda de Gaitas de Cea, converteron o serán nunha celebración compartida da música tradicional galega e do seu poder para unir xeracións, territorios e tempos.

A cita, que contou co apoio do Concello de Cea e de Turismo de Galicia a través do programa dos Concertos do Xacobeo, foi moito máis ca un concerto, foi un regreso, un tributo e unha festa da identidade. Pero non foi a última ocasión para ver ó gaiteiro na provincia; no marco desta mesma xira, Núñez visitará o claustro barroco do mosteiro de San Salvador de Celanova o próximo 4 de agosto.