Los taxistas estudian no operar en la Intermodal por la falta de marquesina

El colectivo de taxistas de Ourense vuelve a poner sobre la mesa una reivindicación que arrastran desde hace años: la instalación de una marquesina o zona cubierta en la estación intermodal de la ciudad. Una petición que continúa sin respuesta y por la que la asociación provincial que agrupa al sector advierte que, si persiste, no descartan dejar de trabajar en la parada de la zona durante los días de calor extremo.

«Para nosotros ya no es noticia», lamenta el presidente de la Asociación Provincial de Taxistas de Ourense, Francisco Javier Álvarez, «No podemos estar insistiendo cada dos meses. Nosotros ya reclamamos, el Concello ya reclamó, la Xunta también. Es necesario que Adif nos haga caso, porque somos un complemento esencial del tren», expone.

El presidente se muestra especialmente crítico con lo que califica de «dejadez» por parte de Adif. «Somos totalmente un complemento del servicio del tren. Si un ferrocarril llega a las dos o tres de la madrugada, con retraso, como ha pasado, somos nosotros los que estamos aquí, los que esperamos. Pero después, cuando tenemos nosotros una necesidad, ya se ve: llevamos años tirados… y los que nos quedan».

Entre los detalles que evidencian, a su juicio, la falta de consideración, está la ausencia total de señalización podotáctil que indique a los pasajeros dónde está la parada de taxis. «Con la nueva obra pusieron señalización podotáctil, para que los invidentes lleguen a la estación de autobuses, a la de tren, a los pasos de peatones… incluso a las entradas de los aparcamientos. Pero no pusieron ninguna hacia nuestra parada», indica.

El colectivo no quiere perjudicar a los viajeros, pero avisa: «no descartamos dejar de operar en la parada de la Intermodal en días de condiciones meteorológicas de mucho calor». «Lo que tendríamos que hacer es cambiar la parada y hacerla fuera de la estación. Porque tampoco tenemos la obligación de estar en la puerta, podríamos movernos a cualquier calle, como junto a la locomotora. El que tiene la necesidad y quiere que estemos es Adif, pero luego...», expresa Álvarez.

La posibilidad de dejar de trabajar en la Intermodal durante los días de calor intenso no es una idea descabellada porque ya tienen ejemplos en el gremio, «actualmente hay compañeros que, los días de mucho, mucho calor, no vienen hasta la estación. Porque vemos que es una dejadez absoluta hacia nosotros».

Salud laboral

La preocupación va más allá de la incomodidad: tiene que ver con la salud. «Ahora mismo se habla mucho de las temperaturas en los puestos de trabajo. Que hay que avisar a las empresas, que hay una regulación, que no se puede pasar de unos determinados grados. Eso está muy bien. Pero, ¿y en nuestro trabajo? ¿Quién lo controla? Nadie presta atención a que trabajamos con más de 40 grados al sol. Y eso al aire libre. Pero es que después nos subimos al coche y, como están aparcados al sol, alcanzan fácilmente los 50 grados. Queman todos los plásticos, el cinturón, el volante, los asientos... Y eso no es sano», reivindica el presidente.

La asociación cree que si decidieran dejar de acudir a la parada de la estación durante varios días, la situación cambiaría. «Que lleguen los usuarios y no encuentren taxis. Estamos seguros de que lo haríamos un día y se notaría. Igual así sí que se interesan por nosotros», sugiere porque «hemos reclamado nosotros, se ha reclamado desde la prensa, ha reclamado el Concello y ha reclamado la Xunta. Pero de Adif no sabemos nada».

Ante el aumento generalizado de temperaturas y las alertas por olas de calor, el sector plantea medidas concretas. «Ahora con el cambio climático hay días que es básicamente inhumano estar ahí haciendo una parada. La única opción que nos queda es no hacerlo. Ahora que están de moda los refugios climáticos, ¿dónde está el nuestro? No tenemos. Así que el nuestro va a ser que, cuando pase de una determinada temperatura, no pararemos en la estación», valoran.

«No pedimos un lujo, en el siglo XXI, esto no podría pasar. Tendría que haber una previsión desde hace mucho tiempo. Que lo vayan a cubrir a futuro está bien… pero ¿y ahora? Porque esto no es ya para mañana», cuestionan.