«Pagar una botella de vino es dignificar el trabajo de quienes están detrás»

El vigués Juanjo Figueroa lleva 25 años en el mundo de la música con diferentes grupos y formatos. Sin embargo, cuando montó un bar con su mujer, quien ya estaba formada en cocina y gestión, sintió que ponerle ganas no era suficiente, por lo que le parecía más «honesto» el formarse. Así, este músico se convirtió en sumiller hace 15 años y ahora une sus dos pasiones creando catas más originales y divertidas para su público. Algo que compartirá en la edición de «Festival para un Territorio», este fin de semana, en el que se podrá disfrutar de sus catas tan auténticas.

¿Cómo se le ocurre aunar tu faceta de músico y la de sumiller?

Yo, que ya tocaba, poco a poco me di cuenta de que el mundo del vino al final es una interpretación de paisajes, al final es arte. Entonces, empiezo a unir canciones con vinos diferentes, y a hacer alguna cata interpretándolas. Así empecé a hacer este tipo de catas musicales, que funcionan muy bien porque a la gente les parecen sorprendentes. Al final estamos acostumbrados a un estilo de cata que es siempre muy estático, muy clásico, así que cuando escuchas las canciones con la guitarra, a la gente les encanta escucharlas y funcionan muy bien.

¿Cómo desarrolla sus catas?

El vino se puede interpretar de muchas formas, e igual lo que es para ti un vino para mí es otra cosa, y no pasa nada, las interpretaciones son libres. Yo escojo el vino y doy mi opinión, explico qué me parece el vino a mí, ya que es mi interpretación al fin y al cabo claro, y elijo una canción para ese vino.

¿Alguna de sus canciones favoritas para tocar en las catas?

Pues mira, hago casi siempre «La llorona» de Chavela Vargas, porque es una canción que me encanta y puede acompañar a un vino pausado o melancólico. Otra de mis favoritas es un blues, «Before you accused me» de Eric Clapton, aunque tengo más repertorio como puede ser «a mil kilómetros» de Fito y Fitipaldis. Intento que sean canciones medianamente conocidas para que la gente también las disfrute.

Este año vuelve a participar en el “Festival para un Territorio”, ¿cuál será tu papel en él y qué se va a encontrar la gente allí?

Yo me encargo de la parte del vino. A mí me parece que este formato de festival es fantástico porque lleva a los asistentes a las zonas donde se hace el vino y allí hacemos catas y actividades para que vean la zona. Por ejemplo, hay gente en Vigo que no conoce la Ribeira Sacra, cuando es uno de los paraísos naturales que tenemos en Galicia y yo no doy crédito a que no se conozca. Por ello, se acerca a la gente a los paisajes y se les explica, se les ofrece un contenido sobre la riqueza de la zona: qué vinos se hacen, porqué esos paisajes, su cultura, su clima… Entonces, se educa a la gente mientras está en su tiempo de ocio y es súper bonito. Siempre vamos a territorios que tengan un valor añadido y lo explicamos in situ. Esto para mí es lo fundamental de este festival.

Tengo entendido que las catas que organiza son muy especiales y distintas.

Sí, siempre de una manera divertida, ese es el punto, que sean catas diferentes. Por ejemplo, una de las que hicimos el año pasado, fue una cata a pedaletas por el río. Imagínate estar tomándote una copa de vino, en medio del río en una pedaleta, viendo los viñedos desde abajo, desde el propio río y pues, tal vez, darte un chapuzón y luego poder tomar otro vino. Son catas muy divertidas pero en las que no deja de haber un contenido con un valor súper potente porque al final estás hablando del río o de la ladera explicando que a 100 metros de altitud se encuentran diferentes temperaturas y porqué los viñedos más altos son de una forma mientras que los de abajo son de otra. .Al final lo que haces es defender una zona y otorgarle ese valor a través de la información que se le da a la gente que antes no tenía y así cuando se beban el vino, entienden lo que hay detrás.

¿Cómo se le ocurren las ideas para hacer estas catas diferentes?

Yo creo que al final, es el propio entorno el que las pide. Un día me encontraba viendo O cabo do Mundo, que es un paisaje increíble y pensé, ‘¿te imaginas tomarte un vino en una pedaleta?’. Pues hay que hacer una cata así, es que está claro. Lo pide propio sitio, nos está dando esa posibilidad y no la estamos viendo. Sobre todo las zonas de vino de Galicia, en las que cada paisaje te va pidiendo una cosa.

¿Cómo pretende acercar a l público al mundo del vino en este festival?

Como una opción para el tiempo de ocio y no solo cuando se va a una cena. No existe en el panorama nacional la idea de irte a un festival y tomarte un vino, y yo creo que esta idea es fundamental. Al final, es parte de nuestra historia, siempre se ha consumido vino en Galicia. La idea es sacar un poco a la gente de la costumbre de ir a un festival y que solo se puedan tomar o una cerveza o un cubata, pues que se puedan tomar una copa de vino viendo a su grupo favorito, que creo que es genial. Hay varias catas, como una cata por territorios, más las musicales con las que se pretende acercar el vino al ambiente de ocio.

¿Qué sensaciones pretende provocar en el público con estas catas?

Que el territorio al que vamos gane valor emocional que se acaba convirtiendo en un valor económico cuando el público entiende el trabajo que hay detrás de una botella de vino. Para que nunca digan que una botella de vino es mala, o cuando vean una que cuesta 20, 30 o 40 euros, que sepan que hay un trabajo detrás muy grande y que si pagamos una botella de vino, estamos dignificando el trabajo de toda esa gente. De toda esa rueda que hay detrás una botella; del viticultor o viticultora, del bodeguero o bodeguera, del etnólogo o etnóloga, del transportista, comercial y largo etcétera… Pretendo que la gente se vaya de la cata con la idea de que están visitando una zona en la que se trabaja muy duro para que ese vino llegue a nuestras mesas. Por lo tanto, que lo respeten y lo pongan en valor.

¿Cómo cree que va a ser la evolución del mundo del vino en el futuro? Y, sobre todo, ¿el papel que tendrán los sumilleres?

Yo creo que ya ha habido un cambio. Galicia al final es un referente a nivel nacional de sumillería y creo que ya se inició un cambio y que este continúa. Antes un sumiller era algo clásico, que solo estaba en un restaurante y hasta que iba en traje o smoking diciendo palabras esdrújulas, pero yo creo que esto ya ha cambiado. Que ahora mismo un sumiller está en más espacios, que hablan de una manera más normal y también divertida con la gente para acercarles al mundo del vino… No digo que lo anterior estuviera mal, digo que los tiempos han cambiado y los sumilleres, por tanto, también han cambiado con los tiempos, por lo que ahora un sumiller adopta otro tipo de lenguaje. Siempre educado, con elegancia, pero cercano. Ya no se tiene que hablar con un lenguaje tan clásico y se puede hablar con las personas de tú a tú, con normalidad, como si estuvieras hablando de cualquier otra cosa. Yo creo que lo más importante precisamente del trabajo de un sumiller es el no ser importante. Lo importante es el trabajo detrás del vino, al final el trabajo lo ha hecho otro. No somos nosotros los importantes, los importantes son quienes están detrás de la botella.