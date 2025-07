Prevén que las obras para trasladar el Materno Infantil terminen este mes

Mientras la preocupación y las reivindicaciones continúan entre embarazadas, profesionales y diversos colectivos que temen que las instalaciones provisionales del paritorio de Ourense no ofrezcan un contexto de intimidad, seguridad y comodidad a las mujeres durante el proceso más importante de su vida, el área sanitaria de la provincia de Ourense mantiene que las dependencias contarán con «acceso diferenciado e con todas as condicións de intimidade, seguridade e confort garantidas».

Operarios trabajando en el sistema de climatización. | FdV

El gerente del área sanitaria, Santiago Camba, el director asistencial, Eloy Sánchez, así como la subdirectora de Recursos Económicos, Belén Suárez, inspeccionaron este viernes el avance de las obras de reforma y mejora para el traslado de los servicios de Ginecología y Pediatría del Materno Infantil, que se vaciará para llevar la atención a madres, mujeres, bebés y niños al edificio Cristal —también llamado Xeral— del complejo hospitalario. La reorganización se llevará a cabo «en bloque», puesto que los distintos servicios está estrechamente relacionados. Un ejemplo: partos necesita una UCI neonatal cerca, por si surgen complicaciones. «Este traslado representará unha oportunidade para mellorar substancialmente a calidade asistencial, grazas a unhas instalacións máis modernas, accesibles e tecnoloxicamente actualizadas, cunha mellor comunicación interna e adaptadas ás necesidades clínicas actuais», afirma el área sanitaria.

Rótulos, instalaciones y cuadros de humanización listos. | FdV

«As obras avanzas a bo ritmo e rematarán a finais deste mes», asegura la administración. Este viernes distribuyó a los medios fotografías y un vídeo de la visita. Las imágenes ofrecidas son, en su mayoría, de la planta cuarta del edificio Cristal, que se dedicará a la hospitalización pediátrica. En la primera habrá servicios obstétricos. Las habitaciones contarán con sistema de climatización —el vetusto Materno carece de aire acondicionado— aunque, según fuentes del personal, los baños tendrán que ser compartidos por cuatro mujeres en lugar de por dos. En los contenidos difundidos por el servicio de comunicación se ven operarios trabajando, cuartos y consultas todavía sin mobiliario, rótulos colocados y algunos elementos de humanización para hacer más amable los espacios comunes, como ilustraciones de Os Bolechas.

Sobre la próxima ubicación del paritorio aún no se han difundido fotografías. Desde el área sanitaria indican que las obras para albergar los espacios asistenciales para el trabajo de parto, los nacimientos y las cesáreas «van más lentas», debido a la actividad quirúrgica programada en Cirugía Mayor Ambulatoria, la zona del edificio quirúrgico del CHUO a la que se trasladará el área de partos. «Hasta la próxima semana no se empezará a acometer la reforma definitiva», indican desde el área sanitaria.

La Xunta invierte 2,7 millones de euros para adaptar los espacios provisionales en los que se ubicarán Pediatría y Ginecología. « As unidades de hospitalización Pediatría e a área de probas diagnósticas, consultas externas e unidade de hospitalización de Xinecoloxía e Obstetricia están próximas a rematar a finais deste mes de xullo», indica el área sanitaria. No da plazos sobre cuándo finalizarán los trabajos del paritorio provisional, cuya paralización inmediata demandan por escrito varios colectivos hasta que se garantice que las instalaciones serán idóneas para preservar derechos de las mujeres y los niños como la privacidad, la seguridad y la calidad asistencial. El Sergas reitera que las obras para los trsalados de las unidades del Materno Infantil «teñen como obxectivo mellorar a calidade asistencial, grazas a unhas instalacións máis modernas, accesibles e tecnoloxicamente actualizadas».

Sobre la adaptación de la CMA para utilizar parte de las dependencias como paritorio, en la primera planta del edificio quirúrgico, el área sanitaria promete que «terá os mesmos parámetros de calidade de construción co fin de garantir unhas instalacións seguras, eficientes e funcionais».

El cambio de dependencias con este movimiento entre edificios del CHUO «permitirá gañar en espazo, modernidade e coordinación», considera la gerencia. «As novas unidades de hospitalización do servizo de Pediatría, que ocuparán a totalidade da cuarta planta do edificio Cristal, avanzan a bo ritmo e están próximas a rematar. Nelas se habilitarán as novas áreas de hospitalización pediátrica, neonatoloxía e unha UCI pediátrica completamente equipada e integrada na renovada unidade de coidados intensivos do hospital», explica la administración.

Además, «estase a completar a reforma integral da primeira planta do Edificio Cristal, que acollerá o Servizo de Xinecoloxía e Obstetricia, que contará na súa ala esquerda con área de probas diagnósticas, consultas externas e administrativas. Na súa ala dereita contará cunha renovada unidade de hospitalización tamén próxima a rematar», añade el comunicado oficial.

«Somos conscientes das incomodidades dos cambios»

Hace semanas, el personal alertó de que en el paritorio provisional las condiciones inicialmente previstas serían «tercermundistas», con unas salas de dilatación separadas con cortinas. El pasado lunes, el gerente aseguró que habría mamparas. Varias fuentes apuntan ahora a la posibilidad de que se levanten tabiques de separación, del suelo al techo, para mejorar la privacidad. El Sergas cifra ahora en cinco el número de salas de dilatación, así como dos quirófanos. La ubicación temporal del paritorio —el plazo podría llegar a un año, dijo el área sanitaria en un comunicado anterior— dará paso a un futuro nuevo emplazamiento cuando se construya una nueva unidad obstétrica, de más de 1.000 metros cuadrados, en el espacio actual de Anatomía Patológica.

La gerencia del área sanitaria, que ha recibido varias quejas y peticiones por parte del personal y distintos colectivos, además de las tres concentraciones a las puertas del CHUO, agradece a los trabajadores su «esforzo e colaboración» en el proceso. «Somos plenamente conscientes das incomodidades que supoñen os cambios, pero forman parte dun momento clave na evolución do hospital cara a unha mellor atención», dice la dirección. El área reitera «o seu compromiso coa revisión continua, a escoita activa e a incorporación de melloras que repercutan directamente na calidade asistencial».