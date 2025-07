Muíño da Veiga reabre envuelta en polémica y sin ser una «terma legal»

Este martes, el emblemático espacio de las termas de Muiño das Veigas volvía a ser acesible al público tras tres meses clausuradas a causa de las crecientes subidas del río que impedían la entrada a los usuarios. La noticia se expandía por las redes sociales debido a un vídeo del alcalde Gonzálo Pérez Jácome, donde «inauguraba» el espacio y se bañaba, a pesar de los carteles de la Xunta de Galicia que aconsejaban abstenerse.

Un vídeo que se viralizó a nivel nacional en cual el alcalde expresó junto a Noa Rouco, concejala de Termalismo entre otras funciones, que no iba a entrar a desarrollar por qué la Xunta había puesto unos carteles a lo largo del recinto con la leyenda «A Xunta de Galicia recomenda non bañarse» ya que la normativa «sería muy larga de explicar». Tanto turistas como usuarios habituales hacen uso de este espacio. Raúl, monitor de este enclave termal, admite que la gente pregunta por qué no es recomendable bañarse, pero que la reapertura está teniendo una muy buena acogida entre los usuarios.

«El problema está en las obras del parking, que obligan a dar la vuelta y eso hace que la gente se pare en otras termas que ven antes, pero estamos teniendo 40 o 50 personas al día», concreta.

Daniel y Marta, una pareja de León que viaja con sus tres hijos, reconocen que vieron el vídeo del alcalde y que «no se entienden» los carteles de la Xunta así que decidieron bañarse, ya que además en las termas de Outariz la pequeña de sus hijas no podía bañarse al no llegar a los diez años.

Quique es un habitual de las termas de Ourense, ya que va casi tanto a las «públicas como a las privadas casi todos los días». Alega que él estaba presente cuando Jácome y Rouco decidieron bañarse y no ve problema «con el agua, que es la misma agua termal de hace 20 años, sino que el problema era «que no estaban limpias» por el aumento del caudal del río. «Eso sí que es una problemática, ya que de marzo a octubre esto está siempre inundado, eso sí que habría que arreglarlo», expone este vecino. Y no niega que pueda haber un enfrentamiento entre las administraciones en el que ambas «tengan que dar su brazo a torcer».

Elena y Sergio, de Pamplona, confiesan que vieron el vídeo en las noticias y les dejó más tranquilos saber que el agua está en condiciones, ya que los carteles de la Xunta «están por todas partes», pero «al ver a trabajadores, poder preguntar y recibir una explicación», ya consideraron el lugar como apto para el baño.

Una cuestión administrativa

El delegado territorial de la Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo, explicó que el gobierno gallego no «entra en si el agua es mala o buena», sino que la problemática viene dada porque no posee la declaración de agua termal. Según el subdelegado, «el Concello tiene que tramitarlo, tiene que presentar la documentación, nosotros iniciamos el expediente administrativo y, si se cumplen todos los parámetros que exige la normativa, ya tendría todo aprobado», relata Manuel Pardo.

La Xunta de Galicia sería la encargada de tramitar dicho expendiente así como del análisis de las aguas, que también pasaría por el Instituto Geológico y Minero de España, tras el cual una resolución dictaminaría si se cumplen los parámetros para ser considerada agua termal. Pardo asegura que, en mayo, se mantuvo una reunión con los grupos municipales en la que se les explicó esta situación y además se ofreció «ayuda administrativa y económica para poner en orden este espacio termal». Según el delegado, no se obtuvo respuesta alguna del Concello.

Por su parte, este viernes, el alcalde Jácome compartía una lista de puntos en su perfil de redes sociales, en el que se podía leer que «la Xunta no hizo ningún análisis de las aguas» como para desaconsejar o prohibir este baño. «Es decir, la Xunta desconoce si las aguas son o no salubres», señaló.

«Un certificado de la Xunta que acredite si se cumplen sus parámetros para ser consideradas aguas termales no cambia nada de si estas son aptas o no para el baño, desde un punto de vista científico», expone el regidor, que añade entre sus críticas: «El absurdo de la Xunta radica en que, por defecto y de forma automática, desaconseja o prohíbe el baño en aguas que no están incluidas en sus surrealistas categorías. Es decir, para cubrirse las espaldas, imponen restricciones generalizadas», declaró el alcalde a través de su perfil.

El vídeo se hizo viral, pero no por el termalismo

Gonzalo Pérez Jácome lo ha vuelto a hacer. Tras su ya conocida apertura de «en cinco, cuatro, tres» el alcalde consiguió, una vez más, traspasar la barrera del periodismo local y volverse viral a nivel nacional. Acompañado de Noa Rouco, ambos en bañador, el alcalde se comparó con Fraga en Palomares para acto seguido bañarse en una de las pozas alegando que no había ningún problema con el agua y que esta se encontraba en perfectas condiciones. Así, el vídeo salta directo a medios nacionales y en televisión tertulianos lanzan la pregunta: «¿Qué hacía allí Rouco, en bañador para no decir nada»? tildando directamente a Jácome de machista.Es más, el alcalde y la concejala participaron en varios de estos programas para responder a las acusaciones de «usar» a la concejala de mero objeto decorativo para su vídeo. Al preguntarle si se sentía utilizada, la edil defendió que ella «debía estar presente» al tratarse de un tema de termalismo y defendió el bañarse como un «acto simbólico». Con respecto a la posible cosificación por aparecer en bañador, Noa Rouco respondía: «¿Cómo querías que fuese a unas termas en las cuales no se puede ir ni en tacones ni en traje?».