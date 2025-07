Medicina con nombre de mujer

Los cuatro años de residencia para ampliar su formación en medicina con un conocimiento al detalle de las diferentes especialidades que eligieron terminan para 32 especialistas que, tras formarse en el área sanitaria de Ourense, comienzan su carrera en sus primeros destinos, la mayoría continuando en la provincia.

Trece trabajarán en atención primaria, en la medicina familiar y comunitaria. Diecinueve especialistas MIR formados en Ourense desempeñarán funciones hospitalarias en áreas de anestesia y reanimación, oftalmología, otorrinolaringología, aparato digestivo, farmacia hospitalaria, medicina preventiva y salud pública, nefrología, neumología, radiodiagnóstico, obstetricia y ginecología, pediatría y psiquiatría.

El 90% de esta promoción de residentes formados en Ourense son mujeres. «Este dato non é casual nin anecdótico. É o reflexo dunha transformación profunda no ámbito da medicina, pero tamén dun esforzo constante, silencioso e moitas veces non suficientemente recoñecido por parte de milleiros de profesionais. As mulleres pasaron de estar nas marxes da sanidade a seren a súa columna vertebral do sistema», destaca el gerente del área sanitaria de la provincia, Santiago Camba.

Foto de grupo de los 32 especialistas en medicina (una, en farmacia) formados en Ourense en la etapa MIR. / FDV

El responsable indicó que, en la actualidad, entre todas las categorías del servicio público, ocho de cada diez profesionales que ejercen en Ourense son mujeres. «Detrás de cada garda, de cada quenda interminable, de cada diagnóstico preciso e de cada palabra de consolo á persoa doente, hai unha muller que superou obstáculos, que concilia vidas imposibles e que amosa unha entrega admirable á súa vocación. Elas non só ocupan prazas, ocupan responsabilidades, lideran equipos, investigan, ensinan e marcan o rumbo da sanidade do futuro», resaltó Camba.

«Tratar de ser buenas personas debe ser uno de nuestros ejes. Así seréis mejores profesionales»

Una de esas profesionales es Sandra Pardo Seoane, formada en medicina familiar y comunitaria, y responsable durante casi once años de la jefatura de estudios de la unidad docente multiprofesional de atención familiar y comunitaria de Ourense. En la actualidad desempeña su labor profesional en el PAC de Ourense, y es representante nacional de médicos y tutores de la Organización Médica Colegial. Pardo Seoane impartió una conferencia este viernes, en el acto que congregó a los 32 especialistas que ahora terminan su formación de posgrado en Ourense. ‘Las palabras importan’, tituló su charla. «Nuestra profesión consiste en tratar de ayudar a personas que tienen problemas de salud», recordó a los nuevos médicos. «Tratar de ser buenas personas debe ser uno de nuestros ejes. Así seréis mejores profesionales», recalcó.

El centro cultural Marcos Valcárcel acogió el acto de clausura del periodo formativo de las nuevas médicas especialistas. / FDV

Cinco especialistas de la promoción de médicas formadas en Ourense en estos últimos cuatro años. / FDV

«Podedes sentir, con orgullo, que sodes parte dunha das promocións mellor preparadas do noso sistema sanitario», valora el gerente del área provincial. «Sensatez, honestidade e vocación» son, en opinión de Camba, las claves para el camino que comienzan. «Cultivade a empatía. Sede solidarios. Sede humildes. E lembrade sempre que, detrás de cada diagnóstico, hai unha persoa que espera, que confía, que sofre ou que precisa unha palabra». Los nuevos especialistas recibieron un alfiler de plata diseñado por el escultor ourensano Manuel García ‘Buciños’, una pieza única de recuerdo tras su intenso periodo formativo: ‘Unha ponte cara á saúde’.

Grupo de doctores de familia de esta promoción de especialistas formados en Ourense. / FDV

«Es una oportunidad de seguir creciendo en un entorno en el que conozco cómo se trabaja y a los compañeros»

La ourensana María Pumar, de 30 años, médica de familia y comunitaria, empieza el lunes en el centro de salud de O Couto para un contrato de tres años. «El último año de residencia estuvimos solos pasando consulta, nos sirvió de entrenamiento, y ahora nos adaptaremos a lo que venga», afirma, consciente de que atenderá a una treintena de pacientes cada día.

Almudena Quevedo es especialista en Ginecología y Obstetricia. Tras su formación, esta madrileña continuará en el hospital de Ourense. «Es un trabajo muy vocacional. Prefiero la parte obstétrica pero nunca se sabe dónde se irá haciendo el camino», apunta.

Eduardo Gutiérrez, de 29 años, es un radiólogo tinerfeño que también seguirá en el CHUO tras su residencia. «Es una oportunidad de seguir creciendo en un entorno en el que conozco cómo se trabaja y a los compañeros», valora este nuevo especialista.