La mitad de chicas de un estudio sobre acoso recibió fotos de penes no pedidas

La violencia y acoso sexual no tienen una fecha de inicio. Pero sí los teléfonos y redes sociales que, por desgracia, se han convertido en los instrumentos idóneos para fomentar este tipo de delitos. El hecho de no exponerse físicamente al agresor y poder ocultarse tras una pantalla favorecen las actuaciones, que afectan sobre todo a personas jóvenes y a mujeres.

Así lo denunciaron este jueves las investigadoras de la Univerisdad de Vigo en el Campus de Ourense con la presentación de dos vídeos divulgativos sobre el acoso y el abuso sexual basado en imágenes. La presentación corrió a cargo de Francisco Javier Rodríguez, vicerrector del campus de Ourense, y de las creadoras de la iniciativa. La idea original y el guion son obra de María Lameiras y Yolanda Rodríguez, investigadoras del equipo de innovación docente Hildegard (Innovación en Sexualidad, Género y Salud) de la Universidad de Vigo. La imagen, animación y sonido fueron realizados por Marta Delas.

Tal y como explicaron en la presentación, el acoso sexual en imágenes se refiere a actitudes sexuales no deseadas de forma online, como presiones o solicitudes no deseadas de imágenes sexuales —por ejemplo, pedir imágenes desnudas—, así como la recepción de imágenes sexuales no deseadas.

La violencia sexual en imágenes engloba desde la difusión de vídeos e imágenes sin consentimiento, como sacar fotos o grabar sin consentimiento, hasta la creación y la edición a través de la inteligencia artificial (IA).

Un estudio en Ourense

Una de las motivaciones que impulsaron la realización de estos vídeos, según explican María Lameiras y Yolanda Rodríguez, son los resultados que obtuvieron en un proyecto de investigación Inou 2024, financiado por la Diputación de Ourense y la UVigo.

Con una muestra de 1.140 alumnos de Ourense, en el ámbito del acoso sexual basado en imágenes, entre los resultados obtenidos destacan que «las chicas adolescentes ourensanas son víctimas de este tipo de violencias sexuales online: un 50,6% afirmaron haber recibido fotos de penes en sus móviles sin haberlas solicitado». Además, un 24,2% de ellas «afirmaron sentirse presionadas para enviar una foto o un vídeo desnuda de tipo sexual, cuando en realidad no querían hacerlo».

Los contenidos de la campaña están en las redes sociales y la página web de la UVigo, y se enmarcan en el proyecto ‘#Non+ViolenciaSexualOnlinem’ que busca prevenir, identificar y actuar frente a estas violencias y promover relaciones más seguras e igualitarias.