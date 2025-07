Doce años sin Elías Carrera: la familia no pierde la fe

El 17 de julio de 2013 Elías Carrera alquiló un coche en Ourense y lo abandonó en la estación de autobuses de Vigo horas más tarde. Fue lo último que supieron de él sus allegados, sus hijas y su mujer, de las que se despidió con normalidad tras compartir ese mediodía. Desde entonces consta como desaparecido y su familia mantiene la esperanza de obtener respuestas doce años más tarde.

«Seguimos en la misma situación, en su búsqueda, pero hasta el momento no sabemos nada de él. Lo que queremos es que a pesar de que se cumpliesen 12 años mi padre no quede en el olvido», cuenta su hija mayor, Sandra. Tenía entonces 27 años y muchas veces los sigue teniendo porque «seguimos viviendo en una pesadilla de un 17 de julio de hace 12 años».

Pone voz a la familia y agradece que «SOS Desaparecidos y la comisaría siguen trabajando, la causa sigue abierta y todo aquello que se puede hacer lo están haciendo. Tenemos constancia de ello», por esa razón mantienen «la confianza en que la gente se siga fijando en su foto, que alguien la vea y lo reconozca. Mantenemos la fe de encontrarlo y que vuelva a estar con nosotras», dice.

De aquella jornada de hace doce años recuerda que «lo vimos por ultima vez ese mediodía y todos los días desde entonces son malos, pero ese día es horrible, es acordarse de él cada minuto con las manos atadas, porque creo que ya hemos hecho todo lo posible». Desde entonces «la angustia, el no saber dónde está, si come, si duerme, cómo se encuentra...Ese es nuestro dolor de cabeza diario: un padre trabajador, buen compañero, que de la noche a la mañana acaba todo; no nos entra en la cabeza», lamenta

La búsqueda no cesa para la familia del taxista ourensano Elías Carrera, pero pese a ello son conscientes de que «lo más importante son los primeros días, las primeras horas, los primeros minutos, así que nos acogemos a un milagro porque alguien lo tiene que reconocer, en algún lado tiene que estar. Mi padre no pudo desaparecer así como así», valora Sandra, para quien «la suerte será dar con una persona que lo haya visto, una pequeña pista puede ser de gran ayuda».

Reconoce que viven desde entonces «con esa expectativa», pero también que «no perdemos la fe, la ilusión de algún día dar con él», aún habiendo días en los que «piensas de todo, el porqué y la injusticia, el no entender...Lo que nos importa es que la causa siga activa».

Así pues, la familia hace un llamamiento a la ciudadanía, «pedimos que la gente preste atención, pedimos colaboración ciudadana. Hay muchos desaparecidos en España y son personas con familias o sin ellas, pero hay que buscarlas y encontrarlas». Para poder informar de alguna pista en relación con la desaparición ponen a disposición dos teléfonos: 988 22 32 51 y 634 870 859. A su padre también le manda un mensaje: «Nosotros lo estamos esperando con los brazos abiertos, solo queremos cerrar esto sabiendo que está bien. Vamos a donde haga falta».