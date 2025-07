La Valedora requiere información a la Xunta tras las quejas masivas por el paritorio de Ourense

«Unha vez estudado o seu escrito comunicámoslle a súa admisión a trámite (...) Iniciamos as actuacións oportunas ante a Consellería de Sanidade . En concreto, requirimos a esa administración que no prazo de 15 días hábiles nos facilite información sobre os problemas que motivan a súa queixa, sen prexuízo de que poda ser ampliado no caso de que a administración precise un prazo maior, ao abeiro da normativa aplicable. Tan pronto como recibamos o preceptivo informe que ese órgano ten que remitirnos poñerémonos de novo en contacto con vostede para darlle conta da nosa actuación». Con la misma respuesta da contestación la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, a las embarazadas, profesionales y ciudadanos que se sumaron a la acción de presentar reclamaciones en masa, ante este organismo y el Sergas, por el rechazo a la ubicación provisional del paritorio de Ourense, que une a mujeres, personal, representantes sindicales y partidos de la oposición en un clamor.

Los escritos registrados de forma individual, pero en una acción colectiva y coordinada, están siendo contestados en los últimos días por la Valedora tras una admisión a trámite que se produce porque «reúne os requisitos formais recollidos no artigo 18 da Lei do Valedor do Pobo, e atopa, en principio, cobertura constitucional derivada do artigo 103.1 da Constitución».

La lucha del colectivo continúa, con el objetivo de paralizar la mudanza, prevista por el Sergas para este mismo mes, salvo que las mejoras del espacio cumplan con las necesidades de intimidad, higiene, seguridad y calidad asistencial que unos y otros reclaman. Se han celebrado tres concentraciones a las puertas del CHUO, se han recogido casi 2.300 firmas, la causa ha contado con el apoyo de varios colectivos, como Arrolos de Teta, la Marcha Mundial das Mulleres, la Asociación Galega de Matronas, el Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia y la junta de personal. BNG y PSdeG, con cargos públicos presentes en todas las protestas en el hospital, se suman a las críticas.

«A intimidade das mulleres está plenamente garantida», afirma el Sergas

Las instalaciones temporales del paritorio de Ourense, en una zona de Cirugía Mayor Ambulatoria, podrían estar operativas un año, admite el área sanitaria. El gerente, Santiago Camba, argumentó este lunes, pese al descontento, que las dependencias serán «novas, modernas, funcionais e seguras, deseñadas para garantir a mellor atención posible». El paritorio provisional supondrá «unha mellora substancial con respecto á situación actual no Materno Infantil», cree el Sergas.

«A intimidade das mulleres está plenamente garantida, con salas de dilatación pechadas e separadas entre si e contra o corredor con mamparas, contando con auga corrente, baños e duchas e accesos independentes», declaró Santiago Camba. La inversión en las obras en marcha para habilitar los espacios que acogerán obstetricia y pediatría alcanzará los 2,7 millones de euros.

La CIG reitera que el emplazamiento elegido para albergar el paritorio «non cumpre cos requisitos mínimos necesarios para garantir unha atención adecuada e segura dos partos. Isto inclúe falta de capacidade, infraestrutura inaxeitada, precariedade das instalacións, falta de baños, etcétera».

Pero la incertidumbre y el malestar persisten. La CIG, uno de los sindicatos de la comisión de centro, registró este miércoles un escrito dirigido al gerente para «solicitar formalmente que o traslado dos paridoiros, UCI neonatal, UCI pediátrica, planta de obstetricia e urxencias xinecolóxicas se realice nunhas condicións axeitadas, co fin de garantir a calidade asistencial, seguridade laboral para as profesionais e que estas poidan garantir a intimidade das doentes». El sindicato pide que «de non ser así», el traslado se pare «ata que todo isto estea garantido».

La CIG avisa a la dirección de que «as traballadoras non dispoñerán dos espazos nin medios dos que contan actualmente, o cal repercute na seguridade asistencial». Aprecia «risco de que as traballadoras non poidan garantir a intimidade durante as súas prácticas clínicas». E incide, también, en que «as traballadoras non poderán garantir a aplicación de coidados e protocolos aos que o que o Sergas fai referencia nas súa páxina web».

El personal del servicio de partos está del lado de las mujeres embarazadas en esta causa. / IÑAKI OSORIO

Piden una evaluación de riesgos previa al inicio de la actividad en la nueva ubicación

La organización pone como ejemplo la meta de «asegurar unha atención sanitaria de excelencia, máis personalizada». Y cita el documento ‘Arquitectura integral de maternidades’, que indica que «a responsabilidade da arquitectura é crear uns espazos funcionais para o traballo dos profesionais, que á vez achegan á nai intimidade, privacidade e fan que senta máis seguro para que o parto poida transcorrer de forma normal».

Además, la CIG demanda ratios de personal adecuados para garantizar la seguridad asistencial en la ubicación prevista para obstetricia, donde también estará el módulo penitenciario. El sindicato avisa de que el traslado de la UCI de neonatos reducirá a 20 las camas para adultos. Entre otras peticiones más comunicadas al gerente, la CIG solicita una evaluación de riesgos antes de la apertura de los nuevos espacios con el traslado.

También exige «que se garanta a seguridade das mulleres que acoden a urxencias xinecolóxicas vítimas dunha agresión, e non se perda a sala actual dispoñible para estas vítimas asegurando intimidade e seguridade». Y pide «salas de lactancia seguras e prácticas».