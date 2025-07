Trabajar con temperaturas de 40º, la penitencia de los ourensanos

Otro episodio de calor con temperaturas máximas invade la provincia de Ourense dejando temperaturas asfixiantes. En esta ocasión, la máxima gallega la marcó Pantón, en Lugo, con 40,4º, pero Ourense se quedó muy cerca, con 40,2º registrados a las seis de la tarde. Meteogalicia ya había advertido de máximas que superarían los 39º y, durante la jornada de ayer estuvo activo el aviso naranja en los municipios del Miño y la amarilla en el resto de la provincia, excepto la montaña.

Las altas cifras en los termómetros non son novedad en Ourense, y menos después de que el pasado mes de junio se superasen las máximas históricas no solo en la capital de As Burgas, que rozó los 43º el día 29, sino también en varios puntos de la península, dejando constancia de cómo cada año se agravan los efectos del cambio climático.

De esta manera, son muchos trabajadores y muchas empresas las que ya están tomando medidas para prevenir riesgos. Cabe recordar que ya son cerca de 1.200 los fallecidos en España entre las fechas del 16 de mayo al 13 de este mes de julio a causa de golpes de calor, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Varios jóvenes disfrutan de una tarde de baño en el río Miño. / IÑAKI OSORIO

Un ejemplo son los repartidores de Correos, aquellos que van a pie empujando un carrito y no con motocicleta, como se puede ver a otros de sus compañeros. I.M.V., uno de estos repartidores, relata lo mal que se pasa cuando se trabaja en calles en las que ni siquiera hay sombra, sin embargo, agradece las medidas que toma Correos cada vez que salta un aviso de calor extremo, dado que Ourense esta semana tiene activado el aviso amarillo pero también el naranja en varios puntos.

«Nosotros normalmente, si estamos en turno de mañana, trabajamos de 7.00 a 15.00, pero los días que son así recursos humanos activa un protocolo de actuación: avisa al jefe, luego él a nosotros y recogemos antes. Solemos parar en torno a la una y se agradece».

«Además, es la empresa la que nos da la crema solar, vestimenta más adecuada como son las gorras y agua», añade su compañero L.B.R., «esto viene todo por el servicio de prevención en el que está el sindicato y parte de la empresa en la que se negocian todas estas actuaciones en caso de olas o episodios de calor».

Estos trabajadores afirman que el calor dificulta mucho su trabajo, pero no pueden evitar tender a la comparativa. «Lo que no es normal, es que nosotros estemos así y ellos no», señala J.E.S., un tercer repartidor al pasar por al lado del personal de obras al cual todavía se podía ver trabajando sobre las 14.30, a sabiendas de que es en el ecuador del día donde existe más riesgo de sufrir un accidente laboral a causa del calor.

La importancia del desbroce

El número en el termómetro supone un gran suplicio para los trabajadores de desbroces, quienes no ven el final del verano. D.R.F., no puede evitar reírse y mostrar su brazo: «mira lo negro que estoy, y aun no pisé la playa ni creo que lo haga», afirma.

«Este trabajo es muy duro, según el cliente, además varía y a menudo son muchas horas y uno no puede ni parar, además de que se paga mal», comienza, «pero el problema que tenemos los trabajadores de desbroces es que además mucha gente se piensa que lo que hacemos es una tontería y nos quejamos por vagos, cuando no es así en absoluto».

El labor de desbroce se encarga no solo de mantener fincas y otras propiedades también es crucial contra la prevención de estos incendios, así como la salvaguarda del medio ambiente y su conservación.

Hoy las previsiones rebajan sus valores máximos a 35º en la ciudad de Ourense, dando un pequeño alivio a quienes trabajan a pie de calle. Aunque continúa el riesgo «muy alto» de incendio.