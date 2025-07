El Sergas habilitó 540.000 euros en junio para pagar la atención de pacientes de Ourense en la privada

Un expediente del Sergas, del pasado junio, habilitó 540.000 euros para los conciertos con hospitales privados, con el objetivo de pagar gastos de la «asistencia sanitaria prestada con medios alleos» —dice el servicio público de salud— recibida por pacientes de la provincia de Ourense.

La parlamentaria del BNG Noa Presas exige explicaciones a la Xunta: «Chove sobre mollado na privatización da sanidade pública ourensá do PP», critica. Son «recursos do orzamento da sanidade pública que podían ir para prestar servizos directamente e mellorar os que existen», subraya Presas.

«É intolerable tendo en conta que o hospital de Ourense ten as peores listas de agarda hospitalaria de toda Galiza, e agora sofre o intento de traslado dunha sala de partos á que se opoñen persoal e mulleres por non ser propia do século XXI».