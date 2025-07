O reencontro da Banda de Gaitas de Cea e Carlos Núñez en Oseira

A igrexa do mosteiro de Oseira acolle este domingo, ás 20 horas, un concerto de Carlos Núñez e da súa banda dentro da xira ‘Lugares Máxicos’, que leva ao afamado gaiteiro galego a tocar en espazos sobraceniros de Galicia, España e Francia este verán. O espectáculo no cenobio de Cea, habitado desde o século XII por primeira vez e tamén na actualidade por monxes da orde cisterciense, suporá un momento especial para o reencontro entre o músico vigués, un dos artistas máis internacionais da nosa terra, e a Banda de Gaitas de Cea.

Con esta formación de música tradicional galega, Núñez gravou en directo e interpretou por primeira vez nun concerto a música de ‘Mar Adentro’, a banda sonora da película de Alejandro Amenábar na que Javier Bardem desempeñou o papel de Ramón Sampedro. A Banda de Gaitas de Cea estivo presente no histórico concerto de Carlos Núñez no Parque de Castrelos de Vigo, con motivo seu 33 aniversario, que reuniu en 2004 a miles de espectadores nun directo que quedou para a posteridade no álbum en vivo ‘Carlos Nuñez & Amigos’.

Tres décadas despois das primeiras colaboracións, de de numerosas experiencias que os levaron a decenas de escenarios de Galicia, España e Europa (a primeira actuación foi en 1994 no Festival Intercéltico de Lorient), a Banda de Gaitas de Cea volverá acompañar ao músico galego de máis sona. E será na casa. «Supón un reeencontro moi emocionante que nos enche de ledicia. Fainos moita ilusión», di o presidente da asociación cultural, Jacobo Nóvoa.