Acusado de cortar a una amiga con un cristal roto: «A ver si me lo vas a clavar, antes te lo clavo yo a ti»

Desde el primer intento, el pasado marzo, hasta el nuevo señalamiento del juicio, que se aplaza al mismo mes pero de 2026, habrá transcurrido un año de espera para poder resolver la causa contra un hombre acusado de agredir con un cristal roto a una amiga, en septiembre de 2023, en una parroquia del municipio de Ourense. Dos testigos no se presentaron ayer en la sala de vistas del juzgado de lo Penal Número 1 y, después de la petición de la Fiscalía, la magistrada acordó la suspensión. El encausado tampoco compareció, aunque en su caso el juicio podría celebrarse sin él, puesto que la solicitud de pena a la que se enfrenta es de una multa de 2.700 euros. Solo es obligatorio estar presente cuando excede de 2 años de prisión.

La Fiscalía solicita que los dos testigos que no se presentaron ayer sean citados de nuevo con apercibimiento de las consecuencias legales a las que enfrentarán si vuelven a ausentarse. La defensa consideraba que el juicio podía celebrarse porque la perjudicada por la presunta agresión sí acudió (no lo hizo en el primer señalamiento, el pasado marzo). La magistrada ve necesario, para evaluar el conjunto de los hechos, que esos dos testigos acudan y declaren en la sala de vistas. A uno, un varón, el Penal 1 no ha conseguido citarlo.

El presunto agresor carecía de antecedentes penales cuando la Fiscalía presentó el escrito de acusación contra él por estos hechos, del 10 de septiembre de 2023. Él y unos amigos se encontraban en una vivienda aquella tarde. Supuestamente, el sospechoso y otro hombre comenzaron una discusión, cayeron encima de una mesa y rompieron el cristal.

Cuando, según la Fiscalía, una joven cogió un trozo, el acusado se lo arrebató con brusquedad, le hizo un corte en un dedo de una mano y le dijo, con un insulto machista incluido: «Trae, a ver si me lo vas a clavar. Antes te lo clavo yo a ti». También le propinó dos patadas, añade el fiscal. La víctima necesitó medidas analgésicas, antisépticas y sutura. Le ha quedado una cicatriz de 2 centímetros. La Fiscalía quiere que el acusado indemnice con 600 euros.