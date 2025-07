A maxia de Carlos Núñez en espazos senlleiros de Ourense

Ás portas de que se cumpran trinta anos desde a publicación en 1996 do seu primeiro disco, ‘A irmandade das estrelas’, Carlos Nuñez Muñoz (Vigo, 1971), que xa destacaba sendo un cativo, cando chamou a atención de The Chieftains, continúa á procura, coa gaita e as frautas, de todos os camiños que vencellan a música galega tradicional co universo sonoro do mundo celta. O artista galego máis internacional, que superou o millón de discos vendidos e a quen chegaron a comparar —pola súa transcendencia e habelencia na súa disciplina— coa pegada que John Coltrane e Jimi Hendrix gravaron na historia da música popular, iniciou hai poucos días a xira de ‘Lugares Máxicos’, un percorrido de música e emocións por 23 espazos senlleiros de Galicia, España e Francia, onde a historia da arquitectura e a contorna eleva os concertos a unha categoría superior, e propicia para o público unha experiencia que enche os sentidos. Ourense, terra dos seus antepasados, ocupa un lugar destacado no tour do artista vigués. A presenza na provincia de Núñez e da súa banda, na que tamén é protagonista o seu irmán pequeno, Xurxo, ten dous puntos de inicio esta semana.

‘Lugares Máxicos’ leva os concertos do virtuoso gaiteiro a localizacións fermosas. A súa música ten moi presente onde sucede en directo. Os espectáculos poñen en valor o patrimonio musical, arquitectónico, gastronómico e natural de noso.

Mañá xoves, desde as 20 horas, o adro do Santuario das Ermidas, no Bolo, acolle o primeiro dos concertos na comunidade, trala estrea da xira en Aubigny-sur-Nere, en Francia. Turismo de Galicia, un organismo da Xunta, contribúe á celebración do espectáculo que abre os directos de Núñez en Ourense. O evento das Ermidas está incluído no catálogo de Concertos do Xacobeo, un «programa plural que apoia os principais eventos de Galicia», di a administración.

O santuario das Ermidas, no concello ourensán do Bolo, acolle o primeiro concerto na provincia da xira de Carlos Núñez. / BRAIS LORENZO

O xefe provincial de Turismo da Xunta, Cecilio Santalices, resalta que «é unha satisfacción e alegría contar cun artista de prestixo internacional como Carlos Nuñez para tocar no adro do Santuario das Ermidas, un marco incomparable dunha beleza sublime. Un espectáculo para os sentidos, que será único».

A banda de Carlos Núñez, durante un concerto en Vigo en 2023. / ALBA VILLAR

Santalices fai referencia a que «os eventos musicais que se están a desenvolver na provincia de Ourense dentro do amplo programa de Concertos do Xacobeo que impulsa Turismo de Galicia conseguen promoción, difusión, retorno económico, participación e, como non, desfrute e diversión para os veciños e visitantes». Turismo de Galicia aposta por que a comunidade sexa «un destino de grandes eventos musicais referentes a nivel nacional e internacional, promocionando todos os recursos da nosa provincia. Os Concertos do Xacobeo teñen unha programación variada, para todo tipo de gustos e idades, e son un motivo máis para que nos visiten e para que tamén gocen os ourensáns».

Un concerto recente de Carlos Núñez (ao fondo, o seu irmán Xurxo) na Colexiata do Sar, en Santiago de Compostela. / JESÚS PRIETO

Despois da cita programada para este venres no Parador de Baiona, desde onde se pode contemplar «un dos atardeceres máis espectaculares do mundo», co escenario xunto ás murallas medievais, nos xardíns do castelo, co Atlántico entre as Cíes e Monteferro como pano de fondo, a xira de ‘Lugares Máxicos’ volve a Ourense este domingo. O escenario estará no igrexa do mosteiro de Oseira, un remanso de paz entre a natureza onde reside a única comunidade eclesiástica masculina da provincia, nun espazo sagrado que habitaron frades por primeira vez no século XII, hai case un milenio.

O mosterio de Oseira acolle este domingo un concerto de Carlos Núñez da xira ‘Lugares Máxicos’. / J. DALAMA

En Oseira, cunha acústica «extraordinaria», máis ca un concerto «será toda unha experiencia e unha viaxe no tempo»

O Concello de Cea colabora coa organización do concerto, que comeza ás 20 horas. As entradas do evento, e do resto das paradas da xira, están á venda na web oficial www.carlosnunez.com. Desde a produtora de Núñéz subliñan que a data de Oseira, «máis ca un concerto será toda unha experiencia e unha viaxe no tempo. Déixate envolver por unha das acústicas máis extraordinarias de toda a xira».

José Dalama, concelleiro de Turismo, salienta que «para Cea, que un artista de relevancia internacional como Carlos Núñez escolla o mosteiro de Oseira como escenario para un dos seus concertos é unha honra. Dá prestixio e pon aínda máis no mapa o mosteiro de Oseira, xunto a outras accións que se veñen desenvolvendo. Este tipo de eventos axudan á difusión deste espazo tan singular, un dous puntos clave do turismo no concello». O edil cre que concertos como o de Carlos Núñez deste domingo son positivos para incrementar a visibilidade de espazos da contorna como o Museo Liste. «Oseira é un punto estratéxico. Ademais do impresionante mosteiro, é a parada dunha das variantes da Vía da Prata que pasa polo concello».

Un concerto de Carlos Núñez na igrexa do mosteiro de Oseira, en 2022. / F. CASANOVA

A xira continúa ata setembro

Haberá un terceiro serán da banda dos Núñez na provincia de Ourense, nesta xira por espazos sobranceiros. Será o 4 de agosto, ás 20 horas, no «impresionante» claustro barroco do mosteiro de San Salvador de Celanova, salienta a organización, coa que colabora o Concello.

«Celanova, coñecida como a Viena de Galicia, converterase nun punto de encontro de amigos e amigas de medio mundo». O evento anúnciase como «un dos concertos máis agardados da xira». Os espectáculos de ‘Lugares Máxicos’, a ocupación durante o verán do artista galego máis coñecido no planeta —único polo seu carisma, sabiduría, enerxía, espírito pioneiro e popularidade—, seguirán en Galicia, España e Francia ata o remate, o 6 de setembro, no cenobio de Sobrado dos Monxes.