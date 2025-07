El CHUO ultima la implantación de un protocolo pionero para atender traumatismos graves

El área sanitaria de Ourense se prepara para la implantación este mismo año del «Código Trauma», un protocolo pionero recién aprobado por el Servicio Galego de Saúde, Sergas, para mejorar la atención al paciente politraumatizado. El objetivo es reducir los tiempos de respuesta ante las personas víctimas de un traumatismo grave y, en consecuencia, la mortalidald, aumentando la coordinación entre todos los servicios y profesionales implicados en esta atención urgente.

El salón de docencia Cabaleiro Goás del Hospital Universitario de Ourense acogió este lunes una reunión informativa sobre este protocolo a la que fueron convocados los profesionales sanitarios, con la participación de parte de los integrantes del grupo de trabajo encargado de desarrollar e implantar el «Código Trauma» en la provincia. Entre ellos Ana Pastor, directora de los cursos nacionales y europeos de atención al trauma grave (ATLS y ETC); Leticia Gómez, del servicio de Anestesia y Reanimación e instructora ATLS, y Pablo Antolín, médico del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ourense.

Los tres destacaron la importancia de la puesta en marcha de un protocolo «estructurado y riguroso», que permitirá actuar con mayor eficacia en los casos de trauma grave, especialmente durante la llamada «hora de oro», en la que una atención precoz puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. De hecho, el «Código Trauma» establece una serie de criterios fisiológicos, anatómicos y mecánicos que permiten su activación inmediata, desde el momento del accidente o del ingreso en el hospital.

En el caso concreto del área sanitaria de Ourense, la puesta en marcha de este código implica directamente la coordinación de los servicios de Urgencias, Atención Primaria, 061, Traumatología, Cirugía General, Anestesia y Reanimación, Pediatría, Radiodiagnóstico y Banco de Sangre. Para una idónea implantación y asegurar una respuesta coordinada, homogénea y eficaz, todos estos servicios recibirán formación específica sobre el protocolo, y el papel que debe desempeñar cada profesional.

Desde el área sanitaria destacan la «sólida experiencia» con la que cuentan en el ámbito de la formación sobre la atención al paciente con traumatismo grave. Esto se debe a la celebración regular en Ourense —con dos ediciones anuales desde hace veinte años—, del curso ATLS (Advanced Trauma Life Support), del American College of Surgeons de estandarización de la atención inicial al trauma. Se trata de un protocolo reconocido a nivel mundial clave para la atención inicial al paciente politraumatizado.

Además, Ourense también acoge ediciones del ETC (European Trauma Course) con un limitado número de sedes a nivel europeo. Organizado por el European Resuscitation Council (ERC), European Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES), entre otras entidades europeas.

El Hospital Universitario de Ourense es uno de los referentes nacionales en la organización de estos cursos, con un cuadro de instructores reconocido y con una participación activa de profesionales de distintas especialidades. Esta trayectoria formativa, destacan desde el área sanitaria, sitúa al CHUO en una posición óptima para asumir la implantación de este nuevo código con garantías de éxito.

Con todo, gracias a esta nueva herramienta de coordinación de recursos y profesionales, el Sergas quiere garantizar una respuesta sanitaria rápida y multidisciplinar, que comienza ya en el ámbito extrahospitalario desde Atención Primaria al 061 y continúa definiendo el papel de cada servicio en el hospital de referencia.