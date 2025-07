Abogacía de vocación en tiempos difíciles

«Fue un homenaje muy bonito, estamos muy agradecidos por la invitación, la placa de recuerdo y la carta que nos han dedicado», valoran Candela y Antón, de 27 y 28 años, los hijos de Cándido Soria, un abogado de Ourense que falleció el pasado enero. Este lunes, el colegio profesional de la abogacía le rindió un homenaje, en el acto de conmemoración del día de la justicia gratuita y el turno de oficio, una tarea vocacional y de defensa de los intereses comunes —menos de 300 abogados sostienen en la actualidad el sistema en Ourense, en el que las retribuciones y los derechos son precarios–, y en la que durante años destacó Cándido Soria.

El abogado Luis Romero Bueno, compañero y amigo del homenajeado desde la adolescencia, se encargó de la laudatio, en un emotivo escrito dirigido a los hijos. «Fue una bellísima persona, esencialmente bueno, coherente con sus ideas, siempre respetuoso con la opinión contraria, compañero leal y amigo de sus amigos. Era un experto en inteligencia emocional». Glosó «la incansable labor» que Soria «desarrolló en su vida profesional y del que todos, clientes, compañeros, operadores jurídicos y la sociedad ourensana en general, en mayor o menor medida, hemos sido beneficiarios».

Un «precursor y pionero en la defensa de los derechos de los reclusos»

«Siempre estuvo al lado de los débiles, de quienes lo habían perdido todo y de quienes solo pensaban en sobrevivir». Trabajó en defensa del comité antisida de Ourense, «reclamando ante todas las instancias, judiciales y administrativas, el respeto a su dignidad como personas», recordó Bueno en su intervención.

Soria fue uno de los artífices de la Comisión de Asistencia Jurídico Penitenciaria, una iniciativa pensada para prestar asesoramiento gratuito a los reclusos, en cuyo alumbramiento también colaboraron letrados de Ourense como Arturo González, Gumersindo Fornos, José Ramón de Dios y el propio Romero, que anima al colegio a que dé el nombre de Soria a la comisión, como «precursor y pionero en la defensa de los derechos de los reclusos». Fue un abogado que sobresalió por «su coherencia y sus convicciones innegociables», un defensor de que «el otro, el desprotegido, es el origen y fin de su trabajo».

Los hijos de Cándido Soria recibieron una placa de recuerdo tras la lectura de la carta de homenaje por parte del abogado Luis Romero. / IÑAKI OSORIO

«Le gustaba y disfrutaba manejando con maestría el arte de la mediación». Además trabajó para que en el colegio profesional se impulsase un «fondo social» para ayudar a los profesionales colegiados. Entre los asuntos más mediáticos de su carrera, Soria ejerció la acusación en el caso del Barbaña, tras el episodio de masiva mortandad de peces en 2009 por la contaminación del río. Era miembro activo de la plataforma ecologista Ríos Limpos.

Esa pasión y la futbolera dejaron huella en sus hijos. Antón es graduado en Ciencias Ambientales y está punto de leer su tesis. Candela, titulada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se proclamó en junio campeona del mundo de fútbol sala en la modalidad de personas sordas.

Autoridades y abogados y abogadas presentes en el acto de este lunes en el colegio profesional. / IÑAKI OSORIO

La situación del turno de oficio es crítica; cuando se nos paga, las retribuciones son ridículas Aline Castro — Abogada y delegada del sindicato Venia

La abogada Aline Castro es delegada del sindicato Venia, la organización que impulsó la huelga del turno de oficio. «Es un servicio público que, en pleno siglo XXI, está estructurado como si se tratase de un voluntariado, como una ONG. La situación es crítica», dice esta profesional. El colectivo reivindica mejores retribuciones y condiciones.

«No tenemos ningún tipo de derecho laboral ni prestación social cuando ejercemos este servicio, que llega a más de 3 millones de ciudadanos en España. Asumimos costes por desarrollar el servicio y, cuando se nos paga, las retribuciones son ridículas». Por el momento, la movilización no ha surtido efecto y no se han logrado las mejoras pretendidas.

Aline Castro, durante su intervención, este lunes, en el acto del colegio profesional sobre la justicia gratuita y el turno de oficio. / IÑAKI OSORIO

La corriente de abogados afines a la reivindicación gobierna el colegio profesional, con la decana Marta Gómez al frente de más de 650 letrados en activo. La huelga del turno sigue, con menos seguimiento, y ha dado lugar a la apertura de sanciones por los juzgados, también en Ourense. «El colegio da amparo porque es una huelga legalmente convocada», subraya Gómez. «Es una lucha larga, se acordarán más movilizaciones a partir de septiembre. La situación necesita un cambio estructural de base. No es momento de parches».