El personal avisa sobre los riesgos del paritorio provisional de Ourense: «Las madres no podrán parir dignamente»

«No estamos de acuerdo en asistir a nuestras mujeres en condiciones y espacios clínicos que vulneren su intimidad y privacidad», expresa la TCAE Sonia Salgado, profesional del paritorio de Ourense. «No podemos responsabilizarnos de los riesgos y falta de seguridad para la atención como fruto de una mala planificación», advierte el colectivo sobre el próximo traslado del paritorio a una ubicación provisional —un año como máximo, dice ahora el Sergas— cuyas condiciones preocupan a mujeres embarazadas y profesionales.

«Son precarias, estamos en total desacuerdo. En esas condiciones la madres no pueden parir dignamente». Los profesionales reiteran su aviso a la dirección sobre los riesgos. Las dependencias que albergarán el paritorio en la zona de Cirugía Mayor Ambulatoria «no tienen las condiciones adecuadas para la atención de madres y niños». La separación de las salas de dilatación que se ha conseguido tras las primeras protestas «no es suficiente para preservar la intimidad de la madres», dice Salgado. «Conseguimos que pusieran unos lavamanos en cada sala de dilatación. Hay un baño compartido para todas las madres, nada más. No es suficiente».

«No vamos a aceptar un traslado con merma de servicios. La población de Ourense tiene el mismo derecho a la cartera de servicios en su asistencia, independientemente de su área de residencia», subraya la auxiliar. «No aceptamos un traslado en estas condiciones, no asistiremos ni atenderemos si no es con dignidad y seguridad para las mamás. No estáis solas».

Varias profesionales del servicio de partos del CHUO y de otras áreas del hospital se sumaron este lunes a la tercera concentración de las mujeres embarazadas para reclamar condiciones de intimidad, seguridad, calidad asistencial e higiene en el paritorio temporal, al que se realizará el traslado próximamente. Según fuentes del personal, la próxima semana puede estar en marcha. Desde el área sanitaria no concretan fecha y mantienen julio como horizonte.

Este lunes se celebró en Ourense la tercera protesta para reclamar la paralización del traslado del paritorio en estas condiciones. / IÑAKI OSORIO

La incertidumbre y la preocupación afectan a las mujeres embarazadas a pocos días o semanas de dar a luz. «Causa angustia. La madre tiene que estar totalmente tranquila. El día del parto tiene que ser especial, de tranquilidad e intimidad. Es el mejor día de su vida. Los profesionales las vamos a atender con incertidumbre, porque no vamos a tener las condiciones que queremos ofertar, las mejores para ellas, con su intimidad, relajación, espacio y libre movimientos, agua caliente, pelotas...», detalla la TCAE Salgado. «Nosotros estamos muy nerviosos y ellas mucho más», afirma la auxiliar.

El traslado a la ubicación temporal conllevará la pérdida de la sala de parto natural, operativa en Ourense desde 2008. Un espacio más amplio, con luz, ventilación y bañera, un alivio fundamental del dolor durante el trabajo de parto.

Begoña Pérez es matrona y representa en Ourense a la asociación gallega de la profesión, AGAM. «Las condiciones en la que se va a ubicar el paritorio no son las adecuadas para las mujeres. No van a conocer el sitio en el que van a parir, ni nosotros sabemos dónde vamos a estar ubicadas ni qué medios vamos a tener para acompañarlas. Esto causa incertidumbre y nerviosismo. No va nada bien para el proceso fisiológico del parto». La división con las mamparas, confirma esta profesional, «no es suficiente. Nos están cambiando habitaciones por cortinillas. Es un paso atrás importante», añade.

El celador Fernando Iglesias advierte de que el circuito para los traslados de las pacientes obstétricas requerirá atravesar espacios del área quirúrgica «en los que va a haber mucha gente que acude a consultas externa. Vamos a entrar por delante de los quirófanos de Oftalmología. En la sala de despertar, donde están las pacientes dos o cuatro horas, si se trata de un parto o una cesárea, habrá un tránsito continuo de camas».

Satse denuncia «falta de planificación e información». El sindicato solicita la evaluación de riesgos inicial de las nuevas instalaciones, «y la subsanación de forma inmediata de todas aquellas cuestiones que no garanticen la realización de la actividad en condiciones de seguridad».

Colectivos como la Marcha Mundial das Mulleres y Arrolos de Teta apoyan la lucha de las mujeres embarazadas y el personal. / IÑAKI OSORIO

El área sanitaria de Ourense: "E indignante e irresponsable chamar ‘tercermundistas’ a unhas instalacións novas, modernas, funcionais e seguras, deseñadas para garantir a mellor atención posible"

El gerente sanitario de Ourense, Santiago Camba, tilda de «falsas» las manifestaciones de la líder de la oposición en Galicia, Ana Pontón (BNG), que se sumó a la protesta de este lunes. La parlamentaria calificó de «deplorables» las condiciones del traslado al paritorio provisional, «propias dun país tercermundista». Ana Pontón cree que el plan del Sergas para la mudanza es «chapuceiro», y pregunta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «se considera que unha muller pode estar, durante o seu proceso de dilatación, nunha sala na que non ten a máis mínima intimidade».

En la réplica, Camba acusa a Pontón de «alarmar e sacar rédito político a costa da sanidade pública». El gerente confirma que las salas de dilatación estarán separadas por mamparas, insuficiente para embarazadas y personal. «As instalacións provisionais do paritorio terán un uso máximo dun ano, ata ocupar a área prevista na mesma planta, na que se realizará unha reforma integral. É indignante e irresponsable chamar ‘tercermundistas’ a unhas instalacións novas, modernas, funcionais e seguras, deseñadas para garantir a mellor atención posible».

Alarmar sen motivo ás mulleres de Ourense, nun momento vital tan importante na súa vidas, é dunha gravidade extrema. A utilización partidista da maternidade debería estar fóra de calquera estratexia política digna Santiago Camba — Gerente del área sanitaria de la provincia de Ourense

Según el Sergas «a área provisional dos paritorios suporá unha mellora substancial con respecto á situación actual no Materno Infantil. Non é certo que as mulleres non vaian ter intimidade: está plenamente garantida, con salas de dilatación pechadas e separadas entre si e contra o corredor con mamparas, contando con auga corrente, baños e duchas e accesos independentes».

El área sanitaria esgrime cuatro meses de «trabajo técnico» para planificar el traslado, con una inversión de 2,7 millones. «É lamentable que se faga un uso político e irresponsable do embarazo e o parto. Alarmar sen motivo ás mulleres de Ourense, nun momento vital tan importante na súa vidas, é dunha gravidade extrema. A utilización partidista da maternidade debería estar fóra de calquera estratexia política digna».