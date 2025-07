El TSXG condena a la Xunta y la Hidrográfica Miño-Sil por la contaminación de As Conchas

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, TSXG, ha condenado a la Xunta de Galicia y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil por la contaminación del embalse de As Conchas, en el río Limia. El fallo de la sala de lo contencioso-administrativo estima la demanda interpuesta por siete vecinos de la zona a nivel particular, la Asociación de Veciños As Conchas y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU contra la Hidrográfica y la administración autonómica y declara que se vulneraron derechos fundamentales a la vida en relación con el disfrute del agua y de un medio ambiente saludable y adecuado a las necesidades de las personas. Asimismo, el fallo obliga a las demandadas a reparar el daño y sanear el embalse que baña las tierras de Lobios y Muíños, y que a lo largo de los años ha sufrido la degradación de sus aguas por el efecto de los residuos agroganaderos de la actividad productiva en A Limia.

La resolución, que no es firme y puede recurrirse ante la misma sala del TSXG o el Tribunal Supremo, desestima la demanda interpuesta también ante los cocncellos de Bande, Os Blancos, Trasmiras, Lobeira y Muíños.

La sentencia se extiende en 113 páginas y se conoció este viernes. En ella, el TSXG declara que la vulneración de derechos «está provocada por la inactividad de las Administraciones Públicas demandadas (Xunta y CHMS), que pese a conocer la situación y estar legalmente obligadas a ello, no han sido capaces de poner remedio alguno».

Por tal motivo, condena a ambas «a adoptar inmediatamente cuantas medidas sean necesarias para que cesen los olores y la degradación ambiental del embalse de As Conchas y su entorno» y a «devolverles el pleno disfrute de los derechos fundamentales cuya tutela se reclama en el presente procedimiento».

También condenan a la Xunta y la Hidrográfica «a adoptar inmediatamente cuantas medidas sean necesarias para garantizar el abastecimiento de agua potable limpia, segura y libre de microorganismos y sustancias químicas que constituyan una amenaza para la salud de las personas a fin de devolverles el pleno disfrute de su derecho humano al agua».

Indemnizaciones

Asimismo, impone una indemnización a las siete de las personas demandantes en la cantidad de mil euros al mes desde la fecha de la reclamación inicial —en 2022— y hasta un máximo de 30.000 euros a cada uno, excepto en un caso que lo limita a 6.000 euros.

Durante el proceso judicial, pionero en Europa, se ha demostrado la existencia de la contaminación, no solo de nitratos sino también de toxinas y cianobacterias, así como sus consecuencias en la salud de los vecinos. Varios colectivos ecologistas como Auga Limpa Xa o Amigos da Terra, y partidos políticos como el BNG han calificado de «histórica» esta sentencia.