Sanidade pide «tranquilidad», pero las embarazadas no están conformes

Mujeres embarazas de Ourense volvieron a concentrarse este viernes frente al CHUO, acompañadas por sanitarios, ciudadanos y la Asociación Arrolos de Teta, ya que continúa el malestar entre estas madres que se sienten «indignadas y hasta con miedo», ante el traslado a un paritorio provisional.

En la misma mañana, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitó el nuevo edificio de urgencias del centro de Verín y desde allí pidió «tranquilidad» a las mujeres que fueran a parir en Ourense. Asegura que es un traslado «temporal» y que «se va a realizar en las máximas condiciones de calidad asistencial, tanto en términos de seguridad, como de eficacia, intimidad y humanidad».

Caamaño ha dicho que por ahora no hay «ninguna alternativa», al ser preguntado sobre si podrían trasladarse mujeres embarazadas al paritorio del Hospital de Verín. «El objetivo, por supuesto, estamos haciendo una planificación, es que todas las mujeres de Ourense paran donde tienen que parir, que es en Ourense» e insta a esperar a a «ver cómo queda» la obra de adaptación de esos espacios transitorios, que concluirá «durante este mes».

En esta línea, desde la gerencia afirman que «es incuestionable» que esta área provisional «representa una mejora sustancial con respecto a la situación actual en el Materno Infantil».

Sin embargo, al finalizar la concentración en la puerta del CHUO con consignas como «parir con dignidade na nosa cidade» o «que para o xerente, sin auga corrente», varias de las presentes subieron a presionar para que les dejasen ver el paritorio del CHUO por primera vez.

Al salir, su portavoz, Ayelen Fonseca, aseguró que «No, no estamos más tranquilas, todo lo contrario», tras verlo. «Nos parece todo una locura, que no está bien preparado y que lo hacen a prisa y corriendo por algún motivo y, por supuesto, seguiremos con las concentraciones», condenaba Fonseca.

«Nos dicen que el paritorio es seguro porque lo prepararon hace un año que las habitaciones no lo son porque hay riesgo de derrumbe en la sexta planta. Querían enseñarnos el paritorio, pero al final no nos enseñaron nada. Pusieron la excusa de que donde están las habitaciones también están en obras entonces no vimos nada». Respecto a las salas de dilataciones, añade, «de las cinco que dijeron que iban a poner solo nos enseñaron dos en las que no había nada montado. Luego nos dijeron que, supuestamente, se iba a separar por una mampara opaca, pero en realidad vimos rieles para poner cortinas», censura. Afirma que «cabría un baño, con una ducha para las cinco salas de dilataciones». En todo caso, considera que «sigue siendo insuficiente, nos corrobora lo que ya pensábamos y es que no hay nada suficiente». Asimismo, avanza, nos olvidamos de la zona de parto natural porque dicen que hay que ‘perder algunas cosas para ganar seguridad en otras’, en eso se escudan y en que es temporal, pero pregunté si podría darnos un plazo y no, no puede», explica la portavoz, quien además está de 35 semanas y espera su parto el mes que viene.

Denuncian la falta de comunicación por parte de la gerencia y otros responsables ya que solo se enteran de sus declaraciones «por los medios de comunicación» ya que con ellas «no se comunica nadie en ningún momento».

Noemí Medela, que está 39 semanas es otra de las futuras madres que entró a ver el paritorio. Expresa que a ella «nadie le dijo nada, llevo semanas preguntando y no se sabe nada». «Me niego a tener que marcharme de esta cuidad por esta gente. Como si tengo que tener un parto viral en una cafetería o algo así para demostrar cómo está esto», alega Mendela.

En el caso de J.I.R., una mujer que está embarazada de 23 semanas, expresa que la situación le parece «horrible» y admite que ella sí que está pensando en ir a tener a su bebe en otra ciudad ante la preocupación que le generan las condiciones en las que se encuentra el paritorio. «Las salas de dilatación, paritorios y quirófanos están fuera de servicio, han habilitado unas salas según parece mucho más pequeñas, con camillas separadas por cortinas y baño compartido. Es sin duda, una situación horrible», denuncia esta madre.