Tesouro, música con ansia de gozar

Afeitos a tocar as súas cancións en locais pequenos, diante dunhas ducias de persoas, os compoñentes de Tesouro terán a ocasión este sábado de achegar a súa proposta musical a unha multitude. Esta banda galega de pop rock, constituída por intérpretes cunha longa traxectoria en grupos da escena local, abre mañá na explanada de Expourense o festival ‘OU Yeah!’, que trae á cidade a histórica banda The Waterboys, liderada por Mike Scott, así como a Escuchando Elefantes e a Morgan, unha das formacións máis sólidas en directo en España. Tesouro, un grupo que agarima as melodías e coida as letras, sobe ao escenario ás 20:25 horas, coa única pretensión de gozar do concerto e facer desfrutar.

«O noso grupo é máis de actitude que dunha busca da perfección técnica. Pero iso non é un defecto, porque os nosos grupos favoritos tamén son así», expón Carlos Rego, a voz e a guitarra, un artista de longo percorrido cun historial que deixou pegada na escena de Ourense desde os anos oitenta, grazas a formacións como Viernes y los Robinsones, Cosecha Roja e Burgas Beat. O novo proxecto Tesouro —é o segundo apelido de Carlos— conta ademais coa participación de Anxo Fernández —teclado—, Dani Alonso —baixo— e Aser Álvarez, o batería, que tamén foi protagonista en Burgas e Cosecha.

Debería ser obrigatorio que en todos os eventos musicais patrocinados polas administracións públicas haxa algunha banda local

A primeira quenda no festival 'OU Yeah!' será deles. «Sorprendeume que nos chamasen para participar, e estou moi agradecido á produtora, Escena Sonora, porque non somos un grupo tan coñecido. De feito, moitos en Ourense non nos coñecen», asume Rego. «Que conten con nós é unha honra. Debería ser obrigatorio que en todos os eventos musicais patrocinados polas administracións públicas haxa algunha banda local»·, engade o baixista Daniel Alonso, que ten no seu haber a participación en bandas coma Os amigos dos músicos e Blood Filloas, un proxecto de indie rock de Ferrol (Daniel é de Fene) que permaneceu activo nos noventa e asinou cancións celebradas, coma 'Superheroe', un dos éxitos do Xabarín Club.

Hai que ter un punto de inconsciencia, é algo básico cando tocas diante de moita xente

Tesouro reúne a ampla experiencia de catro músicos sen máis intencións que vivir o momento actual do grupo. «Se algo levo aprendido e poñemos en práctica con Tesouro é que o importante é desfrutar. Durante moitos anos estaba pendente sempre de que ía mal e de acadar unha evolución personal. Agora xa non. A actitude ten que ser que o estás a facer moi ben e que todo está a saír de marabilla. Iso é o que permite centrarse en gozar da música e de tocar cos teus compañeiros», valora.

«Eu considérome un eterno principiante, máis ca un músico. Sigo nisto porque me gusta moito», afirma Daniel. «Hai que ter un punto de inconsciencia, é algo básico cando tocas diante de moita xente. E despois, pensar no teu e concentrarte á hora de tocar. Eu coido que é moito máis sinxelo tocar diante de dúas mil persoas que de dúas», asegura o baixista.

Os músicos de Tesouro, nunha sesión de fotos de promoción. / AitorUve

Tesouro naceu coa pandemia e ten un álbum e un EP publicados. A tiraxe do disco de longa duración en formato físico, lanzado nunha edición limitada en vinilo de 250 exemplares polo selo independente de Euskadi Hanky Panky Records, está esgotado. Pero as cancións, que empregan o castelán e o galego como linguas que acompañan melodías luminosas, poden escoitarse en Spotify e no espazo do grupo en BandCamp, onde é posible mercar unha copia dixital dos dous traballos, e escoitar tamén ‘Eu non sei’, unha cara B que recupera un poema de María Mariño, envolvéndoo con guitarras acústicas, dobro e mandolina. En YouTube, ademais, hai versións en directo de varios temas de Tesouro.

O álbum longo, ‘Aquí conmigo’, con dez cancións, saíu en novembro de 2022. En abril deste ano chegou o disco breve ‘Qué bonito EP nos habría quedado!’, con catro temas. «Tras la discreta desaparición de Burgas Beat, Aser y Carlos decidieron seguir tocando juntos, sin pretensiones, sólo por el placer de hacerlo. Cuando se dieron cuenta de que necesitaban un bajista, decidieron ofrecerle el puesto a Dani, de Os Amigos dos Músicos… que nunca había tocado el bajo», preséntanse no seu espazo de BandCamp, retranqueiros.

A expectativa coa que naceu e coa que se consolidou Tesouro é compoñer cancións que nos gustan, gravalas o mellor posible e tocalas nas mellores condicións. Quedar a gusto no directo

Tesouro é unha banda da pandemia. «Naceu en 2020, eramos Aser o batería e mais eu gravando as primeiras cancións. A idea pasa a ser grupo con Dani como baixista e Anxo, primeiro como colaborador e despois como teclista. O punto de comezo é finais do 2020-principios de 2021», relata Rego.

Ademais do festival de Expourense, «unha oportunidade moi boa para que nos vexa máis xente do habitual», este verán só teñen previstos dous concertos máis: o 9 de agosto, en Ribeira —co gallo da feira do vinilo Xiradiscos—, e o 28 dese mes en Mos.

Tesouro sobe mañá ao escenario do ‘OU Yeah!’ sen ningunha pretensión de acadar, talvez, un momento de inflexión por chegaren a un público multitudinario. «A expectativa coa que naceu e coa que se consolidou Tesouro é compoñer cancións que nos gustan, gravalas o mellor posible e tocalas nas mellores condicións. Quedar a gusto no directo», di Rego. «Non fixemos ningún concerto que estivese mal, todos foron agradables para o público. Iso é o primordial», remata.