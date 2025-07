Ourense tendrá su primer presupuesto en cinco años tras un pacto del PP con Jácome

Tras cinco años con los presupuestos prorrogados, el Concello de Ourense contará este 2025 con cuentas actualizadas. El proyecto económico presentado por el alcalde Gonzalo Pérez Jácome —con un montante de 116 millones de euros— necesita el respaldo de alguno de los grupos de la oposición para salvar el trámite de aprobación plenaria, y ese apoyo lo ha conseguido en el PP, el grupo que también facilitó que Democracia Ourensana gobierne la ciudad en minoría en el actual mandato.

En esta ocasión, los ‘populares’ han comprometido su abstención en el pleno tras acordar con el partido de Jácome mejoras en el presupuesto e inversiones adicionales en una modificación de crédito que se someterá a debate y aprobación en la misma sesión plenaria cuya fecha está todavía por concretar. El acuerdo incluye también la retirada de las enmiendas. «Estamos aquí para avanzar, no para bloquear», justificó la portavoz del grupo, Ana Méndez, este viernes en una comparecencia de todo el equipo en la que también detallaron las mejoras conseguidas tanto en servicios como en infraestructuras, y que suman en torno a los cinco millones de euros.

Esta decisión que da luz verde al primer presupuesto municipal desde 2020 fue avalada este mismo viernes tanto por el presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, como por el líder del partido en Ourense, Luis Menor. «Nosotros estamos para trabajar y para favorecer que las administraciones hagan cosas, por lo tanto, si en ese presupuesto se incorporan las cosas que se pidieron, yo entiendo esa postura y es una postura lógica. En todo caso, a mí no me consultaron nada, es una decisión del grupo municipal y me parece acertada», indicó Rueda durante una visita al campus de Ourense. También Luis Menor defendió la «autonomía» del grupo liderado por Ana Méndez y manifestó que este acuerdo presupuestario «es una buena noticia para la ciudad y para los ourensanos. Y un buen día para el PP, porque muchas de las cosas que reivindica para esta ciudad van en esos presupuestos», apuntó.

Las mejoras conseguidas las desglosó Ana Méndez en su comparecencia, en la que quiso dejar claro que el refuerzo de la política social se impuso como «principio irrenunciable» en el inicio de las negociciones, y que este pacto es fruto de «un trabajo muy duro, serio, riguroso y totalmente responsable» de su grupo. La prioridad, dijo, «era que Ourense contase con unos presupuestos que tuviesen la huella del PP y que respondan a necesidades básicas y fundamentales para la ciudad». Aunque también quiso puntualizar que «no son los presupuestos del PP, porque si estuviésemos gobernando serían otros, pero no vamos a bloquear, sino a trabajar para avanzar».

Entre las mejoras firmadas con DO, el PP destaca el incremento de la partida de emergencia social, que pasa de 320.000 a 800.000 euros. «Advertimos que los 320.000 euros eran absolutamente insuficientes y triplicamos ese importe», señaló Méndez. También aumenta en 353.500 euros la partida para saldar deudas con entidades sociales correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, y se pactaron convenios nominativos con organizaciones como Cáritas, Cruz Roja, Afaor, Banco de Alimentos o la Asociación Española contra el Cáncer.

En el ámbito de las infraestructuras, el acuerdo incluye un refuerzo de la partida para reparación de vías públicas, que asciende a 1.266.000 euros, y se duplica la inversión en mantenimiento de zonas verdes, pasando de 1 a 2 millones. Además, se incluyen 580.000 euros en obras medioambientales.

La inversión en centros educativos se cuadriplica hasta los 450.000 euros, mientras que las asociaciones vecinales contarán con 100.000 euros para mantenimiento de locales y 65.000 euros en subvenciones. Además, las federaciones Limiar y Miño recibirán 15.200 euros cada una mediante convenios incluidos en la modificación de crédito.

En lo que se refiere al perímetro rural, el acuerdo contempla un incremento notable de la partida de inversiones, que se multiplica por más de seis, pasando de 145.000 a 980.000 euros. «También cerramos un compromiso político con el gobierno local para ejecutar actuaciones concretas tanto en la ciudad como en el rural», explicó el PP, entre ellas la reforma de la Plaza Daniel González, mejoras en el túnel de San Francisco, accesibilidad en varios puntos de la ciudad, y obras en Cudeiro, Palmés, Oira, Santa Cruz, Untes o Castro de Beiro. «Sabemos que Ourense precisa actuaciones urgentes también en el rural y conseguimos que se contemplen obras muy demandadas por los vecinos y que llevaban años esperando», defendió Ana Méndez.

Críticas del PSOE

El grupo municipal socialista señala que este pacto «ya tenía las cartas marcadas hace meses» y critica al PP por «este acto de hipocresía política». La portavoz Natalia González reprocha, además, que el pacto «deja fuera asuntos urgentes y claves para Ourense como la vivienda, la igualdad o el termalismo».