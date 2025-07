Los jueces constatan una «negligente asistencia» a una paciente que murió en el hospital de Ourense

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado una sentencia inicial, del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Ourense, que condena al Sergas a indemnizar con un total de 40.000 euros a los cuatro hijos de una paciente de 92 años que falleció en el CHUO, por una colecistitis aguda perforada y una peritonitis aguda, tras haber ingresado en el hospital por la fractura de un codo, en marzo de 2018. El TSXG desestima el recurso de apelación del Servizo Galego de Saúde. Hubo una «negligente asistencia» a la paciente, «una clara pérdida de la oportunidad terapéutica», concluye la sala en la sentencia, del 30 de mayo, contra la que cabía aún recurso de casación ante el Supremo.

Tras el ingreso el 8 de marzo de 2018 de la nonagenaria, se le colocó una férula para a una próxima intervención que no llegó a practicarse. Días después sufrió un dolor abdominal. Fue intervenida la madrugada del 17 de marzo y falleció horas después. Los cuatro hijos consideraron que la respuesta asistencial fue tardía y negligente, decidieron acudir en primer lugar a la vía penal. El juzgado archivó la causa al entender que, si bien se había producido una falta de coordinación y un retraso, la mala praxis no era delito.

La familia reclamó a Sanidade, que denegó la petición. La vía judicial sí ve mala praxis. «No era en modo alguno razonable que no se llegara a practicar la radiografía de control que se había pedido (...), ni se le realizara un seguimiento continuo, ni que el internista se hubiera retrasado tres días en examinarla, lo que, en efecto, constituía una falta de coordinación por parte de los responsables de los servicios de Traumatología, Radiología y Medicina Interna, lo que condujo a que falleciera a consecuencia de una colecistitis aguda perforada y una peritonitis aguda», expone la sentencia del TSXG.

«No se podría asegurar que pudiera sobrevivir»

«Así lo vio especialmente el forense, que situó el inicio de la inflamación y obstrucción de la vesícula tan solo uno o dos días antes de que la paciente falleciera, por lo que su pronóstico era muy malo y no se podría asegurar que pudiera sobrevivir, como tampoco si se hubiera llegado a diagnosticar unos días antes su problema biliar, a pesar de la falta de síntomas decisivos. No obstante, esa incertidumbre no neutralizó la negligente asistencia que a la paciente se le prestó, lo que era una clara pérdida de la oportunidad terapéutica», consideran los magistrados de la Sala de lo Contencioso del TSXG.