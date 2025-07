Controlaba la ubicación de su pareja con Google Maps y puso grabadoras en la habitación

Acosó y amenazó de forma continuada a la mujer que era su pareja. El autor de estos delitos se conformó este jueves con una condena a 125 días de trabajos en beneficio de la comunidad, más la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante tres años. «Sí, estoy conforme», dijo el encausado cuando la magistrada le preguntó si daba luz verde al acuerdo alcanzado, con su permiso, por la fiscal, la acusación particular y la defensa. Carece de antecedentes penales.

Desde principios de 2023 hasta septiembre de ese año, vigiló y controló a la víctima de forma reiterada. Por ejemplo, a través de la aplicación Google Maps y la opción ‘compartir ubicación actual’. Además colocó diversos dispositivos electrónicos en la habitación, en modo grabadora, para conocer sus conversaciones. Todo sin permiso de la mujer.

«Como no te bajes del tren y no vengas ahora mismo, mañana te vas a acordar de mí»

En mayo de 2023 el hombre se enteró de que ella tenía pensado acudir a una localidad de la provincia de A Coruña, la llamó y le recriminó que fuese sola. «Como no vengas ahora mismo ya verás mañana con lo que te vas a encontrar», la amenazó, entre otras expresiones con insultos machistas incluidos. «Como no te bajes del tren y no vengas ahora mismo, mañana te vas a acordar de mí». La víctima se apeó y vio que el acusado estaba en la estación.

Le causó temor y desasosiego

En septiembre de ese año, el acosador supo que su pareja estaba en un balneario de la provincia de Lugo y se presentó allí. Al verla junto a otro hombre, la insultó. Entre los hechos probados se incluye que el acusado amenazó a la perjudicada con que, si lo dejaba, revelaría fotos de carácter íntimo o se suicidaría. El afán de control no paraba. El acusado recuperó un viejo teléfono de la mujer en el que ella tenía una aplicación para controlar las cámaras de seguridad de su negocio. Con ese método el acosador verificaba si ella estaba en el trabajo, así como con quién se relacionaba. Además, el acusado llamaba a la víctima de forma insistente. Alteró gravemente su vida y le causó temor y desasosiego, afirma la sentencia.