La lucha de las embarazadas por un paritorio digno en Ourense sigue: reclamaciones en masa ante el Sergas y la Valedora

Recogida de firmas —más de 1.700 hasta este jueves a mediodía—, concentraciones a las puertas del hospital y, en paralelo, reclamaciones ante el Sergas y quejas comunicadas a la Valedora do Pobo. Las mujeres embarazadas, las profesionales y los ciudadanos que apoyan su lucha por un paritorio digno en el hospital de Ourense en la ubicación temporal, ante el próximo traslado programado por la dirección, no cejarán en su empeño de que las instalaciones cumplan con la calidad asistencial necesaria, la intimidad, la seguridad clínica y la tranquilidad que resultan imprescindibles para traer a un bebé al mundo. El área sanitaria, que acomete una obra de adecuación de espacios de 2,7 millones de euros, asegura que sí, pero las afectadas no se fían.

Este viernes a las 11:30 horas habrá una nueva concentración a las puertas del CHUO. «Por un paritorio digno! Por unhas condicións dignas! Por nós, por elas, polas que virán!» son las reclamaciones que persisten. «Seguiremos ata que nos confirmen que o traslado previsto para o inicio da proxima semana se paraliza, e nos dean unha alternativa digna», expone Arrolos de Teta, un colectivo que representa a centenares de mujeres y familias y que trabaja activamente por los derechos y por la dignidad del colectivo, y en defensa de la lactancia materna.

Las mujeres embarazadas se organizan para presentar una reclamación masiva al Sergas. «Fagámoslle saber ao noso servizo de saúde que non imos aceptar parir nesas condicións. Paremos o traslado!», subrayan. «Non fai falla estar embarazada nin ser muller para reclamar. Parir e nacer sen violencia é unha cuestión que nos alude ao total da sociedade. Por nós e por todas», argumentan

La reclamación critica «a falta de condicións sanitarias, hixiénicas, de privacidade e confidencialidade e perda de dereitos que vai supor o traslado», en circunstancias «indignantes e denigrantes, que non garanten os dereitos das pacientes». Temen «unha perda significativa na calidade asistencial, xa que non se contempla o mantemento da sala de parto natural nin se garantiza o número suficiente de salas de dilatación, que se verán reducidas á metade».

El área sanitaria asegura que «a calidade asistencial está plenamente garantida»

El pasado martes, día de la primera concentración, la gerencia del área sanitaria afirmó por escrito, en una nota de prensa, que «as áreas provisionais, que se están a reformar, foron deseñadas para garantir a calidade da atención, coa infraestrutura e os recursos necesarios, asi como coas medidas de humanización e intimidade requirida para os pacientes. A calidade asistencial está plenamente garantida», promete la dirección.

Non queremos que nos obriguen a parir nun sitio descoñecido nin con menos dereitos

En la queja al Sergas de las afectadas se pone el foco en la «falta de información clara». Aluden a que existe «unha grande disparidade entre o comunicado oficial e a realidade que estamos a observar dentro do hospital, o que alimenta unha fonda desconfianza». Las perjudicadas sienten «unha grande inseguridade e ansiedade». Comunican a la administración sanitaria el «estado de indefensión e desigualdade na que quedamos as mulleres da área de Ourense fronte ás doutras zonas sanitarias de Galicia, cunha atención obstétrica e xinecolóxica claramente discriminatoria». Las reclamaciones al Sergas exigen «a paralización deste traslado», así como «explicacións e información veraz».

Só temos este mes de xullo para parar esta loucura, esperamos ser escoitadas e tidas en conta antes de que sexa demasiado tarde

«Non é suficiente nin humano ter esta incerteza pouco antes de dar a luz»

Los documentos con destino a la Valedora, que el colectivo de afectadas anima también a presentar masivamente, explican: «Despois de catro meses de silencio anúnciase hai uns días un traslado inminente e nunhas condicións infrahumanas. As alegacións da área sanitaria fronte as nosas protestas non nos parecen claras nin suficientes, xa que a día de hoxe non hai obras rematadas nin nos aclaran cales van ser as condicións exactas do paritorio, só nos din que van a ‘garantir a calidade asistencial’. Pero non parece suficiente nin humano ter esta incerteza pouco antes de dar a luz».

«Queremos datos concretos e ver as instalacións xa que nin o propio persoal deste hospital aproba este traslado. Non queremos que nos obriguen a parir nun sitio descoñecido nin con menos dereitos dos que tiñamos. Fagan algo, que se pare este inminente traslado, por favor, e nos comuniquen con suficiente antelación cales van a ser as novas condicións. Só temos este mes de xullo para parar esta loucura, esperamos ser escoitadas e tidas en conta antes de que sexa demasiado tarde».