Democracia Ourensana ve «indigna» la solución del paritorio pero el PSOE acusa al partido de Jácome de «ponerse de perfil»

Representantes del PSdeG y del BNG, como los concejales socialistas Natalia González y Alba Iglesias, y los ediles nacionalistas Luís Seara y Erea Blanco, participaron el martes en la concentración de mujeres embarazadas y profesionales para reclamar condiciones dignas en la instalación provisional del paritorio, una de las unidades de Ginecología y Pediatría que la dirección del área sanitaria trasladará este mes al edificio general del CHUO, en un espacio de la zona de Cirugía Mayor Ambulatoria que aún no se ha adaptado por completo y en el que el Sergas promete intimidad, seguridad y calidad.

En la manifestación no había nadie de Democracia Ourensana, el partido del alcalde, Gonzalo Jácome. De boca de la portavoz municipal Natalia González, los socialistas acusan a DO de «ponerse de perfil» ante los problemas de la sanidad pública ourensana, tras sostener durante años el discurso de que la provincia y la ciudad son discriminadas por la Xunta.

El parlamentario de DO Armando Ojea coincide con el resto de la oposición y con el personal y las embarazadas en que la solución del Sergas para la instalación temporal del paritorio es «indigna». Pero el diputado entiende también que es «la única solución posible, aunque sea mala». Y subraya que el problema actual trae causa de la desatención a Ourense por parte de los distintos gobiernos autonómicos.

«Las mujeres son las víctimas que ahora cargan a nivel personal con el desprecio de la Xunta hacia la ciudad durante décadas», dice Armando Ojea. El plan de traslado de los servicios del Materno Infantil es el resultado, según DO, «de no haber dotado a Ourense de servicios sanitarios dignos con antelación».

Ojea insiste en que «el problema viene de atrás, en cómo se llegó a tener un hospital en el que se caen los techos y se rompen las cañerías, con tal deterioro que es necesario mover a las pacientes a última hora en unas condiciones que no son dignas», cuestiona.

El PSdeG pide a Democracia Ourensana «menos eslóganes e máis política útil»

«O problema xorde cando, sendo consciente de que o sistema cae a cachos, se ten a oportunidade de trasladar as problemáticas da veciñanza e non se fai, declinando empregar a súa quenda de intervención o deputado de DO e absténdose na votación da proposta do PSdeG para garantir por lei unha cita no médico de familia nun prazo máximo de 48 horas e blindar a asistencia pública fronte á privada», afea Natalia González. Ojea señala que no pudo estar presente en el momento de la votación en la cámara gallega, este miércoles —se sometían a escrutinio varias propuestas en bloque— por «motivos personales».

El PSdeG pide a Democracia Ourensana «menos eslóganes e máis política útil». González critica la ausencia del alcalde o de miembros de su equipo en la concentración del hospital. «Non se comprende que quen se erixe como defensor de Ourense se poña de perfil en cuestións tan relevantes para o día a día das persoas».

La CIG, uno de los sindicatos de la junta de personal, considera que hay «deficiencias de especial gravidade que comprometen de maneira significativa a atención obstétrica, a seguridade clínica de mulleres e neonatos e os dereitos fundamentais das mulleres durante o parto» en las próximas instalaciones.

La central solicita a la gerencia del área permiso para visitar las obras de acondicionamiento, «para comprobar de primeira man os cambios que vai supoñer o traslado». La CIG critica «os continuos cambios de criterio e a improvisación» del Sergas.