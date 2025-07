Ourense a 40º y un día más de alerta por calor antes del descenso térmico

Cuatro localidades de la provincia de Ourense soportaron este miércoles las temperaturas más elevadas de Galicia. En la ciudad se registró el valor más elevado de la comunidad: 39,6º a las 16:40 de la tarde, según los datos de Meteogalicia. Hubo una máxima de 38,1º en A Portela (Vilamartín de Valdeorras), de 37,8º en Leiro —registro del medidor instalado en la estación vitivinícola EVEGA— y de 37,7º en As Petarelas (Rubiá). Este miércoles permanecía activada una alerta por calor de nivel amarillo —temperaturas de más de 36º— en el sur de la provincia de Lugo y en la zona ourensana del Miño. El mismo nivel de alerta se mantiene para este jueves, aunque Meteogalicia prevé que las máximas en la ciudad se sitúen en rangos algo menos sofocantes, en 36º.

Los datos de las estaciones medidoras de la agencia estatal Aemet sitúan a cinco concellos de la provincia en la tabla con temperaturas más elevadas este miércoles. Los registros de Aemet rebajan a 38,7 grados el valor más elevado en Ourense, con 37,2 en Ribadavia, 36,8 en O Barco de Valdeorras, 36,4 en O Carballiño y 36 en Allariz.

Un leve respiro llegará en las jornadas del viernes y el sábado, si se cumplen los pronósticos de la agencia autonómica del clima. La previsión actualizada este miércoles vaticinaba que los termómetros no subirán en la ciudad de los 29 grados y marcarán un pico de 31 el sábado. «Prevense ceos con nubes e claros nas próximas datas, ocasionalmente pouco anubrados ou despexados. En canto ás temperaturas, serán altas para as mínimas e normais para as máximas respecto ó agardado para este período, con mínimas que ascenderán moderadamente e máximas que descenderán notablemente, a pesar de que oscilarán», indicó Meteogalicia en su avance de ayer.

La previsión alude a la posibilidad de que se registren chubascos de carácter tormentoso el jueves, viernes y sábado en las zonas de montaña de la provincia, con más probabilidad durante las tardes.

Peligro de incendio forestal

Tras numerosas jornadas de calor desde el inicio de este verano ha aumentado el riesgo de incendios forestales. Salvo tres concellos del Macizo Central, en los que el nivel se considera alto, en el resto del territorio el riesgo se sitúa entre muy alto y extremo. El color rojo de alerta afecta a municipios del sur de la provincia de Ourense.

Este miércoles se registraron varias alertas por fuego, en zonas como Mourazos (Verín), Barxés (Muíños) o Castrelo (Cea).