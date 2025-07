Nina, de Morgan: «Es maravilloso que personas que no conoces de nada sientan algo con tus canciones»

Es una de las bandas españolas más admiradas, con un sonido que bebe de la fuente original, del rock de los sesenta y los setenta. Los pies en las raíces y la mirada oteando horizontes nuevos. Las grandes prestaciones en directo del grupo, y el color y brillo en la voz diferencial de su cantante, Nina de Juan, convierten a Morgan en una apuesta segura cuando el propósito es disfrutar con plenitud de un concierto. El sábado tocan en Galicia. Participan en el festival ‘OU Yeah!’, que se celebra el 12 de julio en la explanada de Expourense. Completan el cartel la banda local Tesouro, Escuchando Elefantes y The Waterboys, una de las formaciones con mejor directo en el mundo, destaca la organización.

Ha sido una primavera con muchos conciertos en teatros y auditorios, os espera un verano de festivales y ya tenéis fechas para una continuación de la gira en otoño e invierno. ¿Cómo ha crecido vuestro último disco, 'Hotel Morgan', desde que salió del estudio y a base de directos?

Nos gusta mucho ver la vida que tienen los discos y cómo se desarrollan las canciones. En el paso de lo que creas al directo hay una evolución que enriquece. La tanda de conciertos en teatros ha sido maravillosa, salíamos a charlar con el público que se quedaba al terminar y el feedback ha sido muy bueno. Que sientan algo, transmitirles algo, esa es la idea. Los festivales también son una gozada. El disco está teniendo una buena vida.

¿Existe una fórmula para que una expresión creativa como la música no se vuelva repetitiva con tantos conciertos, o el proceso es orgánico y la magia se mantiene noche tras noche?

Cada noche es distinta, aunque repitas el repertorio o la idea sea similar, porque el público, el aire y las ciudades son diferentes. La energía de cada noche es distinta, cambia del viernes al sábado. Es maravilloso tener la oportunidad de vivirlo. A veces es indescriptible. Lejos de cansarnos, nos pide más. Cuando no estamos girando, lo echamos mucho de menos.

Sois una banda de asfalto, de giras en furgoneta. Para grabar el disco viajasteis a un estudio en Noruega por carretera. ¿Cómo influyen la experiencia vital y el tiempo compartido en la música y en el momento del escenario?

A nuestras canciones les viene bien. Cada gira supone muchísimas experiencias de sentimientos muy potentes. Recibes una energía de personas que no conoces de nada y que, de repente, están sintiendo algo con lo que estás haciendo. Es maravilloso. Para nosotros las canciones son lo prioritario, cuidamos mucho todo lo bueno que les podamos aportar. Las decisiones que tomamos van en esa dirección: en estar más completos nosotros para que las canciones estén mejor vestidas.

¿Hay margen para que, gracias a esas vivencias y emociones, crezcan nuevas canciones en medio de una gira intensa?

Cada gira ha sido distinta. De ‘North’ a ‘Air’, del primer disco al segundo, salieron muchas canciones en la carretera. Para preparar el tercer disco [’The river and the stone’] quise centrarme en disfrutar cada noche y vivir la gira a tope, sin tener que sacar ideas, porque además tengo una relación con la inspiración bastante tortuosa. En las dos últimas giras he necesitado parar y tener unas semanas para ver qué salía. Durante el tour salen ideas pero el cuerpo no me pide tanto desarrollarlas, porque al final estás cantando otras canciones y viviendo otras experiencias. Por supuesto, si el canal está abierto intento que no se cierre, eso está claro. Para el siguiente disco ya estoy sacando algunas ideas.

El formato de festivales, como en Ourense, os une con vuestros aficionados, que acuden expresamente para veros a vosotros, pero también os conecta con el público que os descubre ese día.

Hay mucha gente que nos cuenta que nos conoció en un festival. Cuando hacemos los repertorios, que son un poco más cortos en los festivales, pensamos también en eso, en enseñar todo lo que hacemos, en preparar una carta de presentación por si es la primera vez que alguien nos ve y se engancha. Nos gusta pensar esas cosas para, tanto si es la primera vez que nos ves como si no, te marches sintiendo que hemos hecho las cosas lo mejor que hemos podido.

'Hotel Morgan' es vuestro cuarto disco desde 2018 y el cuarteto que compone el núcleo de vuestra formación continúa desde el principio. ¿Aún es posible mejorar y perfeccionar el sonido, o ya sois un automatismo perfecto?

Pensamos que podemos seguir mejorando nuestra manera de dar a las canciones lo que nos piden, siempre queremos que sean mejores. En este disco y en el anterior buscamos conocer otros lugares, encontrar otros colores y usar otras herramientas. Es lo que nos mueve a seguir haciendo canciones, a hacerlas mejores siempre.

¿Conviven bien las canciones de distintos discos y épocas de la banda cuando forman parte de un repertorio en el momento actual, tras la evolución y la búsqueda de sonidos que procuráis?

Sí, sí. Hacer el repertorio es como elegir el orden de un disco, tiene importancia porque decides qué quieres presentar y cómo va a sonar todo junto. Las canciones conviven y las que llevamos varios años tocando no suenan igual que en los discos. Me da alegría ver que el repertorio tiene coherencia y que las canciones se acompañan. Es algo que trabajamos mucho.

Sois una banda autogestionada que asume otras funciones además de dedicarse a tocar. ¿Ayuda la música a desintoxicarse de la tareas administrativas?

Es un trabajo un poco más desagradecido pero también es satisfactorio ver que las tareas salen adelante. A veces acabas un poco quemado con esa parte que no es tan bonita, pero siempre merece la pena. Cuando me bajo del escenario tras haber podido vivir una noche maravillosa, qué más puedo pedir. Si hay que currar, se curra.

En festivales como el ‘OU Yeah!’, con bandas locales que comparten cartel con otras formaciones de talla mundial, ¿se generan contactos y relaciones, se producen incluso sinergias?

Sí, los festivales siempre nos han dado mucho: nos conoce gente nueva, te encuentras con compañeros que hacía mucho que no veías, conoces a una banda local y puedes ver cómo curran otras bandas. Aprendes mucho y es muy divertido. Te abre más la mente.

¿Existe un equilibrio natural en el uso de castellano e inglés en las letras de las canciones?

Cuando me siento a componer no me gusta forzar. Todas las decisiones que tomamos son según lo que la propia canción te pide. Con el idioma ha pasado siempre así. Si la primera frase que sale es en inglés o en español, sigo por ahí. De manera natural sale. Ya no pensamos nunca en el dilema de los idiomas, intentamos que convivan. Algunos nos han dicho que es chocante que en este disco los dos primeros temas sean en español y el tercero en inglés, pero nosotros encontramos la coherencia. Queremos siempre que las canciones convivan, que tengan su lugar e identidad y que cuenten algo, que escuches el disco y sientas que te ha dicho algo.

¿Aprecias una musicalidad distinta a la hora de componer y cantar en uno y otro idioma?

Totalmente. Al principio, escucharme cantar en español era como escuchar a otra persona. Siempre había cantado en inglés. Ahora ya sí me reconozco después de años cantando ‘Volver’ o ‘Sargento de hierro’, y gracias a la gira con Quique [González]. Es distinto cómo suena la voz pero me gusta poder hacer las dos cosas y cantar en los dos idiomas.