Juzgan a un hombre por amenazar con quemar su casa con su madre dentro

El Juzgado de lo Penal albergó ayer un juicio por un delito de amenazas con el agravante de parentesco. Madre e hijo —denunciante y denunciado— acudieron a la vista y dieron el mismo punto de vista de lo sucedido en Muíños en el 2024: ninguno. Ambos rechazaron declarar.

Según el escrito de acusación, sobre las 16.30 horas del 29 de enero de 2024 el hombre— mayor de edad— llegó a la vivienda familiar, donde su progenitora le preguntó si había estado bebiendo, «lo que motivó una reacción agresiva» del acusado, al que la mujer, ante la situación, invitó a abandonar la casa y que «la dejase tranquila».

Él «a gritos, continuó con su comportamiento agresivo, despectivo y desafiante con la intención atemorizar a su madre, a la que le contestó que la que tenía que irse era ella, que si no lo hacía quemaría la casa con gasolina y con ella dentro», recoge el escrito.

La mujer «atemorizada» salió del domicilio siendo seguida por su hijo, el cual, en el exterior de la vivienda, «continuó con su agresividad hacia su madre y le reiteró su intención de quemar la casa con ella dentro esa misma noche».

Ella presentó la denuncia por estos hechos, pero ayer no quiso declarar en contra de su hijo que, por su parte, se acogió a su derecho a no declarar.

Tampoco aportaron mucho dos vecinas que alegaron que «pasó demasiado tiempo» para justificar que «no recordaban bien» lo que pasó. Una rememoró que estaba a 50 metros de la casa y escuchó gritos. Se aproximó y vio «una situación tensa» y una «actitud amenazante» del hijo a la madre. La otra no recordaba ni haber sido entrevistada por la Guardia Civil en el proceso de investigación. «Está bajo juramento, no todos los días habla con la Guardia Civil», avisó la jueza que, ante la reiteración negativa de la mujer aseveró «no me lo creo».

Los agentes de a Guardia Civil sí recordaban que se presentaron en la casa «por una llamada por un episodio violento de un hijo y una madre». al llegar allí, «él estaba alterado» y «denotaba agresividad». Todo ello rodeado de «cuatro mujeres», una de las cuales fue la que le trasladó a los agentes la amenaza de «quemar la casa con ella dentro».

Fiscalía solicita dos años de prisión, privación del derecho a la tenencia de armas durante 3 años y 6 meses y la prohibición de acercarse a la víctima durante el mismo tiempo. La defensa no ve prueba de cargo y pide absolución.