El pan de Cea, protagonista del fin de semana

En la jornada de este sábado tuvo lugar en San Cristovo de Cea la antesala de la XXXII Festa de Exaltación do Pan de Cea, que ofrecerá su día grande este primer domingo de julio, en el Campo de la Saleta de la localidad, como dicta la que ya es una tradición, en un fin de semana cargado de asistentes, un gran acompañamiento musical, novedades y, por supuesto, el gran protagonista: el pan de Cea.

Visitantes en uno de los puestos de la ruta, ayer. | Iñaki Osorio

Los asistentes comenzaron la celebración ayer con la XI Ruta dos Fornos, que se desarrolló entre las 18:30 y las 22:00 y para las que se vendieron más de mil entradas adelantadas, aunque se esperaba superar la cantidad de 1.200 que se despacharon el año pasado.

Con cada entrada se podía adquirir un vaso conmemorativo de la celebración en la Plaza Mayor, además de incluir la degustación de hasta nueve tipos de tapas distintas ofrecidas en los siete hornos participantes en esta iniciativa.

Entre las propuestas gastronómicas que se ofrecieron estuvo en primer lugar el «Forno do Lodairo» que presentó su pepito de IGP (Indiciación Geográfica Protegida) Ternera Gallega con pimientos DPO (Denominación de Origen Protegida) Pimiento de Herbón acompañado por aceite de las empresa ourensana Aceites Abril, además de cerveza Estrella Galicia.

Alternativa para celíacos

Como segunda propuesta se encontró el “Forno de Parapeta” en el que se pudo disfrutar de una empanada de IGP de Ternera Gallega con cebolla y pimientos ecológicos de Craega (Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia), más pan de Cea.

Por su parte, el “Forno do Santo” quiso ofrecer un queso DOP Arzúa Ulloa DOP. El “Forno do Abade” también apostó por el queso, en su caso por uno de la DOP Tetilla. Mientras, el “Forno da Cebola” se encargó de brindar a los celíacos una alternativa con su tortilla de IGP Patata de Galicia.

El «Forno da Eira» expuso su jamón al corte y el «Forno da Cruz» repartió opciones dulces entre las que estuvieron la Tarta de Santiago, Chocolate de Oseira con pan de Cea y mermelada Nela Gourmet con crema de castañas, también sobre pan de Cea.

En todos los puestos se pudo consumir embutidos de castaña de Coren, vino blanco, tinto y agua.

Como no podía ser de otra manera, tampoco faltó la música en esta XI Ruta dos Fornos, con numerosas actuaciones entre las que estuvieron Feitizo de Pau de Cea, San Xurxo de Mosende, Candaira, Os Teimosos de Villasobrosa y Pandereteiras do Forollo. El mago Pablo Estévez ofreció un espectáculo por las calles de Cea y en la plaza de la Cebola ofreció un cocnierto la Agrupación de Amigos do Acordeón de Celanova. Por la noche, el grupo D’Crooners Band actuó en la Plaza Mayor, antes de una disco móvil. Hoy será el día grande, con la 32 Festa do Pan de Cea.