Cando os nenos xa foron adultos

Ourense volve ser berce de letras. João Lousada, nado na cidade no 1975, acaba de publicar a súa primeira novela con Através Editora: ‘Todas as crianças foram antes adultos (mas poucas se lembram)’, un título longo e suxestivo que xa anticipa a ambición reflexiva do texto. A obra preséntase en galego reintegracionista e xa chegou ás librarías da Galiza e de Portugal, antes de que Lousada presentase a súa obra publicamente no Marcos Valcárcel, algo que fixo no mes de maio.

O ourensán é graduado en Ciencias da Cultura, pero tamén en Economía e traballa como funcionario na Seguridade Social, un posto de traballo que lle deu a flexibilidade horaria para poder compatibilizar a súa vida laboral coa escrita, algo que consumiu moito do seu tempo. «Este libro non xurdiu por inspiración repentina, senón tras anos de escrita, reflexión e lecturas filosóficas», di o autor da novela que, como moita xente con inquietudes, comezou a traballar nela cando o mundo amainou a velocidade, «na pandemia».

Retorno á xuventude

Nese tempo de inquedanza e confinamento foi cando se sentou diante dun ordenador coa intención de «escribir un libro que me gustase ler. Nada máis honesto nin máis difícil». Para iso a idea xurdeu de moitas conversas con moitos amigos e coñecidos que levaban ó mesmo punto, «repetíase a frase de ‘gustaríame volver a ser novo, pero sabendo o que sei hoxe’». Con esa premisa Lousada lanzouse a un mundo de ficción no que converter ese desexo nunha realidade case palpable.

«Lonxe dos tópicos da ciencia ficción, a historia non pretende cegar con paradoxos temporais nin con tecnoloxías imaxinarias. De feito, pese ó que pareza, non é un tratado sobre viaxes no tempo, senón un intento de pensar o tempo en si mesmo. A ciencia non permite refacer a biografía persoal, e moito menos borrar erros. Mais a literatura si pode xogar con esa idea para plantexar outras preguntas: Que fariamos se puidésemos revivir a nosa vida desde o principio? Serviría de algo o coñecemento adquirido?», baralla o escritor que non quere desvelar moito da súa primeira obra publicada.

Entre o pouco que adianta di que « o protagonista do libro enfróntase a algo así, despois dun evento traumático, descobre que a súa vida cambiou de forma inexplicábel. Todo ao seu redor permanece igual, agás el. Ninguén máis semella lembrar nada. É unha segunda oportunidade? Un castigo?». Ó xiro de guión na trama, o capítulo que impulsa a novela, conta que se atopa no terceiro.

En canto á narración, desenvólvese en primeira persoa e prescinde, case por completo, do diálogo, o que lle dá un ton confesional que, por momentos, pode confundirse cunha autobiografía. Lousada é consciente desa ambigüidade, pero deféndea como parte do pacto literario, «a ficción ten unha base real, mais todo aparece desordenado, transformado e non é baseado en feitos reais practicamente nada, se fose posible...».

A nivel estilístico, o autor confesa terse esforzado especialmente en manter un ritmo áxil; «na literatura, o estilo non o é todo, pero é moito»,comenta e comparte que quixo escribir con claridade, buscando «unha voz propia», porque considera que a prosa é ao escritor o que a voz é ao cantante, «a partitura pode ser boa, a letra moi fermosa, mais se o intérprete non sabe cantar, o resultado non pode ser bo», di.

Entre as súas influencias, recoñece débedas con autores como Camus ou Céline, a quen cita con especial frecuencia, pero hai un libro que marca inda máis esta novela, ‘El principito’ de Saint Exupery . «Ese libro deixou moitas frases sobre as que reflexionar, pero hai unha na que din que todos os adultos foron meniños, pero non se acordan, e eu collín esa referencia para facer un xogo de palabras no meu título, para a miña obra é o revés, ós cativos xa foron adultos», expresa.

A lingua

O desexo de Joao Lousada era escribir unha novela e lograr publicala, pero, ademais, que fose na lingua que máis di que lle encaixa, o galego reintegracionista. É dicir, a grafía empregada en toda a obra é lusa, a especialidade da editorial Através Editora, que so publica entre 7 e 10 libros ó ano elixidos entre Portugal, Galicia e Brasil, segundo conta con orgullo Lousada.

« É un selo editorial pertencente á Associaçom Galega da Língua, da que eu formo parte, así que mandei esta novela cun pseudónimo porque non quería condicionar a ninguén a hora de elixir que publicar. Que me elixiran foi unha grata sorpresa», festexa o ourensán, que subliña que esta «é a primeira obra publicada, pero escrita teño varias que nunca chegaron a recibir o visto bo e, con autocrítica, tiñan a razón, igual que espero que a teñan con ‘Todas as crianças foram antes adultos’».