El pleno del Concello da luz verde a la zona de bajas emisiones de Ourense

El pleno ordinario del Concello de Ourense celebrado este viernes marcó un hito en la movilidad de la ciudad con la aprobación —no sin polémica— de la ordenanza para implantar la zona de bajas emisiones (ZBE) «Ourense Centro». La medida, impulsada por el gobierno municipal para cumplir con la Ley estatal de Cambio Climático, fue aprobada con el voto favorable de Democracia Ourensana, la abstención del PSOE y del PP, y el rechazo del BNG.

Con el visto bueno, si todo marcha según el proyecto previsto, la ZBE «Ourense Centro» entrará en vigor el próximo 26 de diciembre y delimitará una superficie de 56 hectáreas en el corazón de la ciudad, donde se restringirá progresivamente el acceso de vehículos contaminantes. Será por fases, la primera a partir de la citada fecha, afectando principalmente a vehículos sin etiqueta ambiental; a partir de ahí, se extenderá progresivamente hasta 2029. Se implantará un sistema automatizado de cámaras y control digital, además de herramientas de información a través de una aplicación móvil y una web oficial.

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, no ocultó su poca convicción: «La aprobamos porque es obligatoria», reconoció en una frase que lejos de apaciguar los ánimos, reforzó las críticas desde la oposición, que cuestionó tanto la ejecución como el compromiso político del gobierno local con la movilidad sostenible.

Los reproches

Así, el portavoz del Bloque nacionalista Galego, Luis Seara, calificó el proyecto como mal planteado y sugirió en su lugar «convertir la ciudad en más habitable» recordando propuestas de los tiempos del bipartito, como las rutas peatonales seguras para poder llegar a los centros escolares públicos andando, para convertir «la ciudad en un espacio más que para transitar. Para estar, encontrarse y disfrutar, un espacio para habitar». «Este es nuestro modelo», expuso el nacionalista obteniendo por respuesta de Jácome «nuestro modelo es cumplir la ley».

Una frase que sirvió para el discurso desde la bancada socialista, desde donde la edil Alba Iglesias acusó al ejecutivo de actuar «a toda prisa» para evitar perder los fondos europeos y recordó con ironía que Jácome «es de los que coge el coche para ir del Parque de San Lázaro al Concello».

Por su parte, la concejal del PP Inmaculada Moreiras insistió en que la medida «es necesaria», pero denunció la ausencia de un plan complementario de transporte público y aparcamientos disuasorios, apuntando que esto es «la mecha para continuar mejorando la movilidad y el transporte de la ciudad».

Las cifras

Los datos técnicos avalan la necesidad de actuar: el 17,6% de los turismos y el 29,3% de los camiones que circulan por el centro carecen de etiqueta ambiental, y el 74% de la población urbana soporta niveles de ruido superiores a los recomendados por la OMS, según el proyecto presentado, el cual tiene un coste inicial de casi tres millones de euros— 2.958.150 euros—, parcialmente financiado con fondos europeos Next Generation a través del programa Move Ourense II.

Precisamente por ello urgía que la ordenanza recibiese el aprobado de la sesión plenaria, ya que los fondos de la Unión Europea podrían vencer si antes de final de año no se ejecuta y también era indispensable para optar a un nuevo paquete estatal de 878 millones para transporte público.

Los ruidos y el casco viejo

Pese a que el plato fuerte era la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones, la sesión comenzó con la revisión y aprobación de la nueva ordenanza municipal de ruidos, una normativa que llevaba años estancada según recordó el portavoz del BNG, Luis Seara, criticando «la desidia» del gobierno local por no haber abordado este tema en los últimos seis años.

En la misma línea habló la portavoz del PSOE, Natalia González, quien ironizó con que este sería «el pleno con la parte resolutiva más densa» que recuerda, pero solo porque «no se ha hecho nada en años». Además, alertó de que una normativa sin medios para ser aplicada es una «milonga». Motivos por los que la ordenanza salió adelante, pero con la abstención de socialistas y nacionalistas.

El partido que votó a favor— además de Democracia Ourensana— fue el Partido Popular, que exigió que esta ordenanza y la de veladores se llevasen a pleno de forma conjunta. Poniendo como línea roja en esta que el casco histórico mantuviese su protección como zona acústica saturada.

Ordenanza de veladores

La tercera ordenanza en salir a la palestra fue ya un clásico de las sesiones plenarias: la ordenanza de veladores sobre la instalación y uso de terrazas en espacios públicos.

Rechazada por la oposición hace un año por falta de seguridad jurídica e informes clave, esta vez sí salió adelante, con el respaldo de Democracia Ourensana y el Partido Popular, pero con los votos en contra de los socialistas, que apuntaron al PP preguntando «¿cuánto queda para que entren al gobierno?» y los nacionalistas, una bancada desde la que la edil, Rhut Reza lamentó que el gobierno haya «improvisado sobre lo improvisado»

Además, Reza reprochó que «prioriza el beneficio de un sector sobre la seguridad de todos: los vecinos, los servicios de emergencia...Invocan a una flexibilidad para una ilegalidad. Si un vehículo de bomberos no pudiese entrar en una calle por culpa de una terraza mal situada, ¿quién asumiría la responsabilidad? Los hosteleros no, tendrían esta licencia. Seríamos todos los vecinos quienes asumiríamos las consecuencias».

La política nacional, presente en la sesión

En el apartado propositivo, debatieron una moción del PP «en defensa del Estado democrático y de Derecho y en repulsa de la corrupción que afecta al entorno personal y político de Pedro Sánchez» que se llevó los votos en contra tanto de BNG como de PSOE, que pidieron a los populares que «no den lecciones», y la abstención de Democracia Ourensana, que consideró que no es un tema de ámbito municipal.

Así, la concejala del PP Ana Méndez defendió que sí que tiene que ver con lo local, ya que «también afecta a Ourense» el hecho de que «mientras el señor Pedro Sánchez escribe cartas o se lamenta en Twitter, las inversiones en infraestructuras en Ourense no existen».«¿No les da vergüenza con la mochila que cargan semejante descaro?», reprochó el concejal del PSOE Vázquez Barquero antes de enumerar diferentes casos de corrupción relacionados con el PP y censurar «con todos estos antecedentes», se muestran como «salvadores de la democracia y del estado de derecho».

Al concluir tomó la palabra el concejal de DO, Rafael Cachafeiro, acusando a PP y PSOE de ser los partidos políticos «con mayor implicación en casos de corrupción». «Number one y number two», dijo antes de pedirles que no hagan «el famoso ‘y tú más’ porque estáis a la par». Cachafeiro sostuvo que el «problema de corrupción es inherente al ser humano» y «la única forma de luchar» contra ella es «hacer mejores leyes», pero «no lo hacen no porque sean unos incompetentes, que lo son; no porque sean imbéciles, que lo son», sino porque «les interesa más cómo están ahora las leyes». «Así que, no nos vengan a tocar las narices con este tipo de mociones de mierda», arremetió.

A la hora de la votación, los siete concejales populares apoyaron la moción, PSOE y BNG la rechazaron y Democracia Ourensana se abstuvo.«Hostia, lo que me faltaba, ahora tiene que decidir el alcalde, ¡lo que me faltaba!», bromeó Pérez Jácome al caer en la cuenta de que la votación había acabado en empate. Sin embargo, después de apuntar Barquero que el regidor no tenía porque apoyar o rechazar la moción, Pérez Jácome decidió mantener la abstención. «Es como si se abstuvieran todos los presentes. Tampoco tiene ninguna trascendencia», dijo para añadir: «Gracias, Barquero, un reloj parado hasta da la hora bien dos veces al día. Ha sido una solución inteligente».