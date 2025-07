El paritorio y pediatría del hospital de Ourense se trasladan «en bloque» este mes y la oposición exige unas condiciones dignas

El traslado del paritorio del hospital de Ourense se acometerá en unos días y a la preocupación de las mujeres embarazadas, debido a la inquietud del personal por que las condiciones de las instalaciones puedan ser indignas e inseguras, se suman las reclamaciones de los partidos de la oposición y del movimiento feminista. La gerencia del área sanitaria de la provincia de Ourense confirmó este viernes que este mes se producirá el traslado de los servicios de Pediatría y Ginecología, entre los que se incluyen áreas como la UCI de neonatos y el paritorio, dos unidades que están relacionadas estrechamente por las necesidades asistenciales que pueden aparecer en un parto. La dirección sanitaria de Ourense programa un traslado «en bloque» de Pediatría y de Ginecología desde el vetusto Materno Infantil, que se vaciará tras los derrumbes de falsos fechos de hace unos meses, hasta el edificio general del CHUO. El objetivo es «garantizar la mejor asistencia a las pacientes», pero las mujeres embarazadas y la oposición muestran su recelo.

La Xunta invierte 2,7 millones de euros para acometer las reformas precisas para el cambio de servicios. En el edificio general, conocido en Ourense como Cristal, se reforman las plantas primera y cuarta para que alberguen las unidades de hospitalización y apoyo de Pediatría, Obstetricia y Ginecología. La próxima ubicación del paritorio estará en la zona de Cirugía Mayor Ambulatoria. Pediatría ocuperá íntegramente la cuarta planta, donde se han habilitado las nuevas áreas de ingresos, neonatología y UCI pediátrica. Esta última, subraya el Sergas, «nunha ala da recentemente renovada unidade de coidados intensivos, que vén de ser adaptada para poder beneficiarse dos últimos avances».

«Este traslado ten como obxectivo último garantir a mellor atención ata o remate das obras previstas no edificio cirúrxico e no plan director», reitera el área sanitaria, en una línea que avanzó a este diario anteayer. Frente a las dudas y preocupación de los profesionales —trabajadores del área de partos y el servicio de despertar suscribieron un escrito en el que alertaban de posibles condiciones «tercermundistas»—, y ante la preocupación de las mujeres embarazadas, que mantienen para el próximo martes una convocatoria de concentración a las puertas del hospital de Ourense, la dirección sanitaria de la provincia subraya que «durante esta fase provisional a unidade de Obstetricia contará con dous quirófanos para partos e tres salas de dilatación independentes, nunha área con baños propios e duchas, con acceso diferenciado e garantindo en todo o momento a intimidade e o confort das pacientes», promete el Sergas.

"Todas as decisións adoptadas pola xerencia teñen como obxectivo último garantir a seguridade, a dignidade e o benestar das mulleres, os neonatos e os profesionais, ofrecendo a mellor asistencia", sostiene la dirección del área sanitaria

La próxima ubicación del paritorio será temporal, «durante uns meses», según la gerencia, «ata o remate da nova unidade de Obstetricia prevista no edificio cirúrxico». Las obras de reforma integral para dotar un futuro espacio de más de mil metros cuadrados, donde actualmente se encuentra Anatomía Patología, comenzarán «seguidamente» al traslado, dice el Sergas. La nueva unidad, para la que aún habrá que esperar, «contará con catro quirófanos adaptados, catro Unidades de Traballo de Parto e Recuperación (UTPR), sala de recuperación con tres camas, sala de cardiografía, baños, duchas, áreas de traballo e preparación de pacientes, sala de urxencias e unidades de hospitalización de xinecoloxía e obstetricia».

El movimiento feminista: "Reclamamos condicións dignas para as mulleres ourensanas e garantías para parir nunhas instalacións adecuadas"

Frente a las dudas y preocupación que han surgido ante el inminente cambio de servicios, el área sanitaria defiende que, con el traslado, Pediatría y Ginecología «accederán a unha nova área asistencial, recentemente renovada no núcleo Cristal-Cirúrxico, ben comunicada, moderna e completamente adaptada ás esixencias clínicas actuais, nas que a calidade asistencial e a seguridade segue sendo a prioridade absoluta. Todas as decisións adoptadas pola xerencia teñen como obxectivo último garantir a seguridade, a dignidade e o benestar das mulleres, os neonatos e os profesionais, ofrecendo a mellor asistencia», afirma la dirección provincial por escrito.

Pero el debate no termina y el colectivo de mujeres embarazadas no cejará hasta tener plenas garantías de que las instalaciones para dar a luz serán adecuadas. Sus reivindicaciones ganan apoyos del ámbito social, sindical y político. «Dende a Marcha Mundial das Mulleres sumámonos á convocatoria de Arrolos de Teta para este 8 de xullo ás 11 horas contra o traslado dos paritorios do CHUO. Reclamamos condicións dignas para as mulleres ourensanas e garantías para parir nunhas instalacións adecuadas», avisaba este viernes el movimiento feminista.

El BNG ve «violencia obstétrica»

El BNG exige a la Xunta «que non empeore a atención ás nais en Ourense», y que acuerde las condiciones del traslado con el personal. La diputada Noa Presas ha registrado varias iniciativas en el Parlamento. «É impresentable ter un goberno que incorre novamente en violencia obstétrica ao non garantir uns servizos propios do século XXI e facer unha proposta que escandaliza ás mulleres e ao persoal», critica la parlamentaria.

Desde el PSdeG, la diputada autonómica de Ourense Carmen Rodríguez Dacosta también ha presentado una batería de iniciativas en la cámara gallega para instar a la Xunta a que «paralice de inmediato o traslado do servizo de partos ao novo paritorio provisional do CHUO ata que se garantan as condicións de seguridade clínica, intimidade e calidade asistencial das mulleres ourensanas e os seus fillos», exige la socialista.