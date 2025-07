La XVIII Feira do Viño de Monterrei reúne 19 bodegas

Verín celebrará la XVIII Feira do Viño de la D.O. Monterrei, del 8 al 10 de agosto, y reunirá a 19 de las 29 bodegas adheridas a la D.O. Durante tres días, en la plaza de la Alameda, se podrá disfrutar de una completa programación cultural y gastronómica, además de la degustación de los vinos de la comarca. Como novedad habrá un sistema ‘cashless’ que permitirá al público realizar el pago de las degustaciones y copas a través de una pulsera que se facilitará en los puestos del C.R.D.O. Monterrei y que se podrá recargar en los propios stands, en los que se facilitarán.

Verín ofrecerá el vino de 19 bodegas, «el mismo número que en la anterior edición, lo que refleja el gran apoyo del sector a esta cita vitivinícola tan importante para nuestra comarca», reconoce el presidente del Consello Regulador de la D.O. Monterrei, Manuel Vázquez.

Además de los stands de las bodegas, habrá puestos gastronómicos aptos para todos los públicos. El recinto ferial estará abierto el día 8 de 19:00 a 24:00 horas (venta anticipada a partir de las 19:00); el día 9 de 12:30 a 14:30 y de 19:30 a 01:00 horas; y el domingo 10 de 12:30 a 14:30 y de 19:30 a 24:00. En esta edición los precios repiten: una degustación por 2 euros y una copa personalizada de la D.O., 2 euros.

El acto inaugural será el día 8, a partir de las 20:00 horas, en la plaza García Barbón, pero previamente en la iglesia parroquial de Verín, a las 18:30, será la imposición de medallas de la Cofraría dos Viños de Monterrei.