La mente ourensana que domina el cerebro desde Moscú

Carlos Nieto, natural de Pereiro de Aguiar, es uno de esos jóvenes ourensanos cuya curiosidad los ha llevado mucho más allá de las fronteras gallegas. Hace dos décadas, siendo adolescente, ganaba la primera edición de Galiciencia y ese fue el primer paso de una trayectoria que a día de hoy lo ha llevado hasta Moscú, donde convertido en neurocientífico, trabaja en un laboratorio de vanguardia desde el que echa de menos su Ourense natal, pero «sobre todo la comida».

«Ya me interesaba la ciencia desde pequeño», recuerda sin saber si hubo un detonante del interés antes de participar en la feria científica gallega de la Tecnópole y, más tarde, orientar su formación académica hacia la psicología y la investigación neurocientífica.

De hecho, se describe a si mismo como «un estudiante normal» que lo que podría tener de particular es que «ya en la adolescencia me sentía atraído por cuestiones relacionadas con el cerebro y la mente, solía leer varias revistas sobre historia, ciencia y psicología y neurociencia en concreto», dice. De ahí su decisión de estudiar psicología en Santiago de Compostela, donde su trabajo de fin de grado se centró en el estudio del lenguaje mediante electroencefalografía (EEG).

Nieto no atribuye su vocación científica a una causa concreta: «simplemente mis padres me apoyaron a la hora de tomar mis propias decisiones académicas», asegura.

Entre Compostela e Islandia

El camino que lo llevó de un colegio en Pereiro de Aguiar a un laboratorio en Moscú estuvo marcado por etapas diversas, desde la colaboración con centros punteros en Madrid hasta una pausa inesperada en Islandia, pero empieza en Santiago de Compostela.

Tras licenciarse en la capital gallega, Carlos se trasladó a Madrid, donde colaboró con la Fundación CIEN y el Centro de Tecnologías Biomédicas (CTB) de la Universidad Politécnica, «donde participé en el estudio de memoria visual a corto plazo usando EEG y estimulación magnética estática».

Parecía encaminado, pero dio la sorpresa cuando «tras este período estudié un máster en Recursos Humanos he hice un par de prácticas en el sector». Algo que no se esperaban los que lo conocían, a los que sorprendió de nuevo poco después, «decidí irme a vivir a Islandia, donde trabajé como voluntario y más tarde en el sector servicios».

Hielo y... más hielo

Fue allí, en la isla del Atlántico Norte, donde decidió que su futuro volvía a estar en la ciencia. «Decidí continuar con mi carrera por lo que me puse a buscar másters y en Moscú encontré uno en la Higher School of Economics que se ajustaba a mis intereses», comenta. La oferta académica y la diversidad de laboratorios fueron claves para escoger la capital rusa.

La decisión de mudarse a Moscú no dejó indiferentes a sus allegados. «Alguno se alarmó un poco al tener una visión de Rusia más basada en estereotipos y cine americano», reconoce. Aun así, contó con el apoyo de su entorno para adaptarse a un país que, aunque ahora ya es su casa, no estuvo exento de retos en sus inicios. «Las principales dificultades fueron y son la burocracia y en parte el idioma», admite, aunque también destaca que el trato de los rusos «suele ser amable», lo que suavizó un proceso que aún no llegó a su fin más de un lustro después. "El ruso sigue siendo una asignatura pendiente porque trabajo mayoritariamente en inglés y mi grupo de amigos es principalmente extranjero, así que no he tenido una inmersión profunda», explica.

Entre las sorpresas culturales que se encontró, recuerda una anécdota en un festival: «me senté en el suelo para descansar y al poco se me acercó un guardia de seguridad para ver si estaba bien y también un grupo de mi edad. Más tarde descubrí que en Rusia no está bien visto sentarse en el suelo en espacios públicos».

Pese a estas diferencias, valora mucho la calidad de vida en Moscú. «El transporte público es comodísimo por lo bien y rápido que funciona y hay una gran variedad de opciones culturales y de ocio», resalta, aunque el mayor cambio con respecto a la ciudad de Ourense opina que es «la gran cantidad de parques y zonas verdes».

Acción en el laboratorio

Aunque echa de menos a su familia, amigos «y sobre todo la comida», el neurocientífico se siente afortunado por su situación laboral, «he tenido mucha suerte con mi supervisor y compañeros. Esto junto con unos laboratorios muy bien equipados es algo que valoro mucho de estar aquí», dice.

En el laboratorio, su investigación se centra en el control motor y la estimulación cerebral no invasiva. «Yo en particular me he orientado al estudio de neuronas espejo, que son responsables de nuestra capacidad para entender a otras personas y aprender e interpretar movimientos», explica. Este trabajo tiene aplicaciones tanto académicas como clínicas, especialmente en la rehabilitación motora. También participa en el desarrollo de «herramientas de evaluación para personas con trastornos del movimiento, combinando análisis cinemático con tecnología de estimulación cerebral».

Aunque no descarta volver a España, ve obstáculos en el sistema científico nacional. «España es siempre una opción que contemplo; el problema son las posibilidades y la estabilidad en puestos de investigación», reconoce. En este sentido, subraya que «la clave es la inversión en ciencia y sobre todo con una perspectiva a largo plazo». Considera que «los contratos cortos» y las ayudas efímeras no sirven para atraer ni retener talento: «Nadie va a condicionar su carrera por un par de años para luego verse abandonado».