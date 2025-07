La ciudad modifica más horarios de sus buses

El Concello de Ourense continúa con el proceso de mejora del servicio de transporte público ajustando los horarios de varias de sus líneas de autobuses urbanos. Así, a partir del próximo lunes, 7 de julio, será el turno de la línea número 7, que cubre el trayecto entre Covadonga y A Valenzá.

El alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, anunció esta medida este lunes, destacando que el objetivo es lograr «una puntualidad británica» en las rutas del servicio. «Se trata de que los horarios sean reales y se puedan cumplir, que el autobús llegue cuando dice que va a llegar», explicó.

Este nuevo ajuste se enmarca dentro de una serie de modificaciones que comenzaron recientemente. Desde ayer ya se actualizaron los horarios de las líneas 1 (Seixalbo - Quintela / Seixalbo – Santa Cruz), 3 (Rairo – Quintela) y 33 (Quintela – El Cumial). Previamente, también se modificaron los tiempos de las líneas 5 y 6, sumando ya seis líneas actualizadas.

El regidor detalló que «se están corrigiendo unos horarios que no se cumplían porque estaban mal dimensionados» y que estos cambios buscan adaptar el horario al tiempo real que tarda el autobús en completar su recorrido, y no al revés. «Si no lo hacemos así, el bus llegará tarde siempre», afirmó.

Con esta medida, el primer autobús saldrá de Covadonga a las 06.45 horas, el de la Valenzá lo hará a las 07.00 horas. Saliendo cada media hora hasta las 22.15 horas en día de semana.

Los sábados el primer autocar estará en ambos barrios a las 06.45 horas y el último a las 22.25, pero en intervalos de 45 minutos. Por último, en lo que respecta a los domingos y festivos, también pasará el bus cada 45 minutos, pero desde las 07.30 horas.