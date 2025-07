El campamento urbano toma forma

Con la llegada oficial del verano, la Asociación Xuvenil Amencer ha dado el pistoletazo de salida a la 38ª edición de su ya emblemático Campamento Urbano, que tendrá lugar del 1 al 13 de agosto. La primera reunión de coordinadores y monitores marca el inicio del trabajo conjunto para preparar esta cita que cada año reúne a cientos de niñas y niños de entre 8 y 16 años.

Izan y Daniela disfrutaron como niños y ahora como adultos.

Antes de este gran evento, Amencer no ha estado precisamente quieta. Desde la última semana de junio y durante todo el mes de julio, desarrolla la propuesta socioeducativa «Mañás de Verán», pensada para ayudar a conciliar la vida laboral y familiar de los ourensanos, y dirigida a menores de entre 3 y 14 años. Actividades lúdicas, educativas y de convivencia que hacen que el verano también sea tiempo de aprendizaje.

Diversión y responsabilidad

La comisión coordinadora se reunió para hacer seguimiento y evaluación del trabajo hecho hasta ahora, y para planificar el mes clave que queda por delante: definición de la programación, logística, gestión de materiales...y, por supuesto, organización de la primera gran reunión de voluntariado.

Fue en esa primera toma de contacto en la que se compartieron las líneas generales de esta edición, se asignaron responsabilidades y se reforzó el espíritu de equipo que caracteriza a este proyecto con un número muy significativo de jóvenes voluntarios que no se quieren perder la cita.

En este primer encuentro estuvieron Izan y Daniela, dos jóvenes voluntarios que años atrás vivieron el Campamento Urbano como participantes. Hoy, convertidos en monitores, representan esa «continuidad natural» que caracteriza a Amencer y que destaca su coordinador, Xulio Iglesias.

«Unirme a Amencer fue lo mejor que pude hacer», ensalza Daniela Blanco. Ella tiene 17 años y lleva en el campamento el 50% de su vida, desde los 8 años. «Me encanta, a todos los que formamos parte nos encanta. He hecho grandes amigos aquí dentro y es un espacio muy acogedor porque realmente venimos porque queremos estar aquí», asevera.

En su caso, disfrutó de los campamentos todo lo que pudo por edad hasta que «me propusieron ser preanimadora de saltimbanquis— los más pequeños— y no lo dudé, dije que sí y llevo, con este, tres años», dice. Esa parte no es la complicada, lo es el campamento urbano, porque, como abarca hasta los 16 años «tengo amigos que no vienen como voluntarios, sino que participan, a esos es más difícil convencerles de que me hagan caso. Los niños atienden más», bromea.

Blanco se lo pasa tan bien que ya tiene claro que «ahora voy a irme con un grupo a Logroño a hacer un intensivo para sacar el curso de monitor de tiempo libre, porque esto me encanta y me ha servido para entender a los monitores mucho más que cuando solo jugaba. Ahora jugamos y tenemos responsabilidades», sostiene.

De lo mismo habla Izan Pereira, quien cumple los 17 años el mismo día que empezará a ejercer de monitor, el 1 de agosto. "Como niño estuve en las Mañas de Verán, en las de Navidad y en el campamento urbano, pero ahora soy monitor desde hace un año», revela. Por el momento solo en el campamento urbano, así que su faceta se desplegará en poco más de un mes, algo que espera con ansias porque «es una gran experiencia, hay muy buen rollo y el cariño de los niños es increíble, al final somos figuras a seguir y se nota mucho. Disfrutamos, jugamos con la imaginación, pero también hay una parte de aprendizaje, sobre todo a entendernos todos entre todos, aquí no toleramos ninguna falta porque venimos a pasarlo bien todos, no solo unos pocos», esgrime recordando una experiencia del año pasado- en su primer verano como monitor- en la que "tuvimos un intento de bullying que frenamos al momento, porque aquí nadie se mete con nadie".

Las inscripciones

El campamento es gratuito, y la inscripción puede realizarse de forma telemática a través de la web de la asociación. Con propuestas inclusivas, educativas y en contacto con la ciudad y su entorno, este proyecto es ya una referencia del verano ourensano.