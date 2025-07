La brecha de las pensiones se dispara en la provincia y roza los 700 euros de diferencia

Es habitual que Ourense figure a la cola de España en el importe medio de las pensiones, y también que sea la provincia gallega con las contributivas más bajas: en 2024, el importe medio por persona fue de 1.096,59 euros, bastante alejado de la media gallega, que se situó en 1.236,50 euros.

A esta brecha, que aleja a los ourensanos del resto del Estado e incluso de la comunidad gallega en cuanto a poder adquisitivo, se une la interna, con diferencias de casi 700 euros entre la cuota media más alta y la más baja: 1442,35 euros en Carballeda de Valdeorras frente a los 754,5 euros de media que percibe un pensionista de Avión. Este municipio, conocido por el éxito económimo de su diáspora en México, está a la cola de las pensiones en Galicia. Es el único concello de toda la comunidad con una pensión media por debajo de los 800 euros. En el otro extremo, en Carballeda de Valdeorras tiene un peso importante la industria extractiva centrada en la pizarra.

Lo cierto es que Ourense está muy presente en el vagón de cola de las pensiones contributivas de la Seguridad Social en Galicia. Seis de los diez municipios con menores importes son de esta provincia: Avión, ya citado, Baltar (821,80), Padrenda (845,27), Calvos de Randín (851,92), O Irixo (825,2) y Ramirás (656,82).

Las rentas más altas

En el otro extremo, el de los diez municipios con las pensiones más altas de Galicia —encabezado por As Pontes de García Rodríguez, que registra una pensión media de 1.842,48 euros—, no hay ninguno ourensano. Con este dato, la brecha de las pensiones entre los municipios gallegos es de 1.088 euros, la diferencia entre lo que perciben un pensionista de As Pontes y otro de Avión.

Esta diferencia entre el poder adquisitivo de unos y otros se ha disparado también en los últimos años. Tomando como ejemplo los concellos ourensanos con mayor y mejor renta en las pensiones, la subida de los importes ha seguido distintas velocidades. En Carballeda de Valdeorras, la cuota era de 856 euros en 2011, por lo que se ha incrementado un 40% en un período de trece años. En cambio, en Avión ha pasado de 580 a 754, lo que supone una subida del 23%.

Según las últimas cifras actualizadas por el Instituto Galego de Estatística referido a los municipos gallegos, la provincia de Ourense contabilizó 92.685 pensionistas en 2024, un 0,2% menos que en 2011, año en el que se empezaron a registrar estos datos. El descenso en número de perceptores ha sido minúsculo en este período, pero no así el importe medio de las pensión contributiva, que se ha incrementado un 56,7% en el conjunto de la provincia, un aumento similar a la media gallega(57,4%).

En 2011, un pensionista ourensano percibía, de media, 699,62 euros, mientras que el pasado año la cuota rondaba los 1.100 euros, una subida que, como se ha visto en el caso de Avión y Carballeda de Valdeorras no se ha producido al mismo ritmo en todos los municipios.

Con todo, solo en uno de cada tres concellos ourensanos los pensionistas pueden presumir de mileuristas. En 2024 el importe medio superó los mil euros en 35 de 92 municipios : Carballeda de Valdeorras, O Barco, Ourense, Parada de Sil, Vilamarín, Pereiro de Aguiar, Vilamartín de Valdeorras, Rubiá, San Cibrao das Viñas, Petín, A Pobra de Trives, Coles, Punxín, Cenlle, ARúa, Toén, Amoeiro, Allariz, Barbadás, Taboadela, A Peroxa, Ribadavia, Verín, A Gudiña, Maceda, Nogueira de Ramuín, Arnoia, A Teixeira, Viana do Bolo, Cortegada, Lobeira, Xunqueira de Espadanedo, AVeiga, Paderne de Allariz y Castro Caldelas.

106 millones al mes

La provincia recibe cada mes cerca de 106 millones de euros para pagar las pensiones. El pasado mes de mayo la recibieron 108.462 personas, de las cuales 67.350 son jubilados. Desde la Subdelegación destacan también que la pensión media femenina aumentó un 6% respecto al año anterior, hasta situarse en los 826,26 euros.